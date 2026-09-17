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AH股新聞

17/09/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國巨石(600176)2590.59
寒武紀(688256)1817.44
紫金礦業(601899)1775.29
生益科技(600183)1743.72
藥明康德(603259)1446.41
永鼎股份(600105)1400.85
兆易創新(603986)1256.03
源杰科技(688498)1228.55
亨通光電(600487)1196.74
中國船舶(600150)1110.90

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5066.25
中際旭創(300308)4646.61
新易盛(300502)2996.41
光迅科技(002281)1931.44
天孚通信(300394)1601.67
東山精密(002384)1553.88
京東方A(000725)1545.36
北方華創(002371)1184.61
傑瑞股份(002353)1091.94
滬電股份(002463)961.72

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》

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