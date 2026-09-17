《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|2590.59
|寒武紀
|(688256)
|1817.44
|紫金礦業
|(601899)
|1775.29
|生益科技
|(600183)
|1743.72
|藥明康德
|(603259)
|1446.41
|永鼎股份
|(600105)
|1400.85
|兆易創新
|(603986)
|1256.03
|源杰科技
|(688498)
|1228.55
|亨通光電
|(600487)
|1196.74
|中國船舶
|(600150)
|1110.90
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5066.25
|中際旭創
|(300308)
|4646.61
|新易盛
|(300502)
|2996.41
|光迅科技
|(002281)
|1931.44
|天孚通信
|(300394)
|1601.67
|東山精密
|(002384)
|1553.88
|京東方A
|(000725)
|1545.36
|北方華創
|(002371)
|1184.61
|傑瑞股份
|(002353)
|1091.94
|滬電股份
|(002463)
|961.72
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
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