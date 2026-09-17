《神州頭條》財經報章頭版摘要:平陸運河建成通航，「六張網」建設提速

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



資本市場國際「磁吸力」持續增強

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證監會近日在介紹「十五五」時期資本市場工作時表示，將進一步擴大高水平對外開放。堅持以開放促改革、促發展，持續提升跨境投融資便利化水平，優化合格境外投資者和互聯互通等制度機制，支持企業用好境內境外兩個市場兩種資源。積極參與全球金融治理，加強開放條件下的監管能力建設。



投融資機制持續完善「六張網」建設提速

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9月16日，西部陸海新通道骨幹工程平陸運河建成通航，直接開闢廣西及我國西南地區通往東盟地區運距最短、最經濟、最便捷的通道。平陸運河等標志性工程建設取得新進展，是「六張網」從規劃圖變為實景圖的生動注腳。業內人士表示，當前各地各部門密集部署，推進「六張網」項目儲備、投融資對接等工作，後續相關領域規劃建設有望加快，為高質量發展築牢戰略支撐。



「車谷」引擎進化論：武漢經開區以科技金融賦能產業升級

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整車產線全速運轉、科創實驗室攻關克難、資本市場捷報頻傳……作為全國重要汽車產業基地，有「中國車谷」之稱的武漢經開區以科技金融為新引擎，探索形成「產業築基、金融賦能、科創強鏈」的發展路徑，從「汽車產業基座」向「新興產業高地」進發，助力建設武漢區域科技創新中心。





《上海證券報》



從布局探索邁向業績兌現，央企多路並進開闢「第二增長曲線」

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「第二增長曲線進展如何，是否已貢獻利潤？」在近期密集舉行的央企控股上市公司業績說明會上，新增長點成為投資者最關心的話題之一。從管理層回應來看，企業已通過多種方式培育、拓展新業務，新增長極輪廓漸顯。總體來看，各大央企已將布局「第二增長曲線」相關內容納入「十五五」時期的戰略重心。



潘功勝撰文：更加注重直接融資與間接融資協調發展

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9月16日出版的《求是》雜誌刊發中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝的署名文章《深刻認識中國金融結構變遷，提升金融服務實體經濟適配性》。潘功勝在文章中稱：要順應中國金融結構變遷趨勢，持續優化金融結構；需要更加注重直接融資與間接融資協調發展；建設和發展多類別、多層次的金融市場體系；發展股權市場和債券市場「科技板」；發展中國的財富管理市場。



香港公布首個五年規劃，全力推進「四中心、一高地」建設

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9月16日，香港特區政府公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》。五年規劃提出，全力推進「四中心、一高地」的建設，即鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，並加快建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地。





《證券時報》



順德機器人產業森林是如何「長」出來的？

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佛山順德北滘，在美的庫卡智能製造科技園的總裝線上，一排橙色庫卡機器人正忙碌地「製造」另一台機器人。機械臂靈巧地擰螺絲、安裝核心部件，自主移動機器人(AMR)運送物資穿梭其間。每30分鍾，就有一台全新的工業機器人從這裏下線--這就是廣東的首條「機器人生產機器人」全自動生產線。



多賽道落子綜合金融服務，光大證券護航實體經濟發展

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今年是「十五五」開局之年，光大證券將自身發展深度融入服務新質生產力大局之中。光大證券黨委書記、董事長趙陵表示，光大證券堅持金融本源，錨定一流投行建設目標，在服務國家戰略及實體經濟中找准坐標。在行動路徑上，聚焦金融供給薄弱領域，積極把握政策和市場機遇，扎實做好金融「五篇大文章」，增強核心功能。



44項重點任務勾勒「十五五」統計現代化路線圖

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9月16日，國家統計局發布《統計改革發展「十五五」規劃》。《規劃》從健全統計制度方法體系、完善國民經濟核算制度、健全現代化產業統計、深化統計重點領域改革等12個方面，共部署了44項重點任務。在統計標准層面，《規劃》明確，「十五五」時期將組織修訂《國民經濟行業分類》，統籌推進相關派生產業統計分類的制定和修訂工作。