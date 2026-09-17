《神州經脈》中美正交流降稅，人幣國際排名不變，中間價七連升

美聯儲一如預期加息並立場偏鷹，市場情緒趨謹慎，滬深股市昨日收高後今日（17日）再度走軟，滬綜指跌0.41%收報3875.6點，深成指跌0.33%，創業板指也跌0.4%。滬深兩市全日成交額1.82萬億元（人民幣．下同），較上日微減159億元或0.9%。黃金、白銀等貴金屬板塊走挫，石油板塊跌幅居前，全日跌1.6%，三桶油齊跌。農業股逆市走強，板塊指數收升6.6%。



在美國加息背景下，人民幣仍然保持穩定。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7085，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子。今日人民幣兌一美元中間價報6.7580，較上個交易日升48點子，七連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，完全無視美元強勢反彈走勢，中間價實際值較路透預測偏弱約340點，為8月5日以來最小偏離。



*今日新聞精選*



1. 據新華社報道，國家主席習近平近日就發展先進製造業作出重要指示指出，新征程上，要堅持智能化、綠色化、融合化方向，持續做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水平，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基，為推進中國式現代化提供有力支撐。報道指，全國先進製造業大會9月16日至17日在京以電視電話會議形式召開，會上傳達了習近平重要指示。



2. 中國商務部發言人何亞東今日在例行記者會上，回答有關中美雙方300億美元相互降低關稅安排磋商最新進展的提問時說，目前中美雙方經貿團隊正就有關議題保持密切交流，後續將適時發布有關進展。彭博社昨引述消息人士稱，中美正討論削減部分商品關稅，包括美國對中國出口的能源和農產品，這或表明下周的中美兩國領袖峰會，有望促成雙方把為期一年的貿易休戰延長。



3. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年8月，人民幣國際支付佔比為3.26%，較7月上升0.16個百分點，全球支付排名保持第五不變。8月，美元國際支付佔比繼續排全球第一，從7月的50.99%進一步升至52.09%。第二位歐元的佔比從21.78%降至21.37%。英鎊續排第三，支付佔比從6.97%降至6.37%。日圓仍排第四，佔比從3.35%增至3.52%。



4. 據英國《金融時報》報道，歐盟已要求中國自願限制混合動力汽車的出口，作為避免貿易戰的一項協議內容。該報援引知情人士的話稱，布魯塞爾希望北京將中國混動車在歐盟市場的份額限制在15%左右，目前這一比例已超過三分之一。若中國不加以限制，將面臨歐盟更高關稅。



5. 2026年《財富》世界500強論壇昨在廣州開幕。據《財富》雜誌報道，高盛首席中國經濟學家閃輝在討論中表示，消費決策只是個結果，它源於收入、家庭財富、對經濟的信心。要推動消費，要兼顧歷史問題和新問題的解決。目前中國缺少這方面的政策。她說，「我們需要找到新的方式，幫助人們解決財富縮表的問題，同時能夠刺激就業，這是人們心懷希望的關鍵。」



6. 據彭博社報道，內地人工智能初創Manus計劃進行的5億美元融資即將完成，其估值有望高一倍至40億美元，使其成為中國AI智能體領域估值最高的初創公司。這是自中國政府要求Manus與Meta(US.META)解除收購關係以來的首輪融資。談判仍在進行，交易條款仍有可能發生變化，新投資者的身份尚不清楚。Manus的現有投資者包括騰訊(00700)、紅杉中國和真格基金。



7. 特斯拉Cybercab在國內首次公開亮相，北京華貿體驗店展期為9月17日至9月27日，並同步在上海興業太古匯開展，展期為9月17日至9月21日。該車為原生L4級量產Robotaxi，整車極簡設計，取消方向盤、踏板與後視鏡，由特斯拉FSD端到端神經網絡完成全部行駛決策，專為共享出行打造，從概念亮相到量產落地僅用了約18個月，現已在美國奧斯汀投入付費Robotaxi運營。特斯拉方面稱，此次展出不涉及在華上市銷售或無人駕駛網約車商業運營安排。



8. 華為全聯接大會2026今起一連三天於上海舉行。華為在會上展示了研發的新一代NPO（Near-Packaged Optics，近封裝光學）形態的光互聯產品Hi-ONE，並基於Hi-ONE打造了業界首個採用NPO技術的超節點--昇騰960超節點。超節點用5500個Hi-ONE，替代原本需要的4萬8千顆800G光模塊，降低了超550千瓦功耗，系統無故障運行時間提升一倍，可用度達到99.8%。