《鍾之日記》智譜兩連升，三桶油齊挫

9月17日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國加息0.25厘並暗示今年還將加息1次，美股三大指數連續3日低收。港股今日再向下，黃金、油股走頹，恒指一度跌356點，見24357點後喘穩。恒指全日收報24604，跌109點或0.4%，主板成交近1856億元。



*滬綜指收跌0.41%，農業逆市走強*



美聯儲一如預期加息並立場偏鷹，市場情緒趨謹慎，滬深股市昨收高後今日再度走軟，滬綜指跌0.41%收報3875.6點，深成指跌0.33%，創業板指也跌0.4%。滬深兩市全日成交額1.82萬億元人民幣，較上日微減159億元人民幣或0.9%。



下跌方面，黃金、白銀等貴金屬板塊走挫，山東黃金(滬:600547)跌6.5%，湖南白銀(深:002716)跌5.8%。此前美聯儲暗示未來數月將進一步上調借貸成本，推動美元走強。雖然黃金被視為對沖通脹的工具，但利率上升降低了其吸引力，需求減弱，進而壓低金價。



另外，石油板塊跌幅居前，全日跌1.6%，三桶油齊跌，中國石油(滬:601857)軟1.8%，中國海油(滬:600938)跌1.5%，中國石化(滬:600028)跌1.3%。油價持續下滑，原因是有報道稱沙特阿拉伯正通過阿曼提供額外的原油船貨，這緩解了市場對供應中斷的擔憂。



上漲方面，農業股逆市走強，板塊指數收升6.6%，敦煌種業(滬:600354)漲停。早前有消息指，習特會上演前夕，中美兩國正商討削減部分商品關稅，農產品是此次談判的核心。中糧集團的代表可能隨行國家主席習近平訪美。可能的中國企業高管代表團，據報包括小米(01810)、比亞迪(01211)(深:002594)及中際旭創(深:300308)。



*智譜兩連升，ARR指引上調至30億美元*



據內媒報道，智譜(02513)管理層9月16日在投資者會議表示，公司與多家國內外頭部雲服務商簽署收入分成協議，相關收入將從10月開始確認。合作模式為GLM系列開源模型在海外雲平台以托管API形式提供服務。當前公司全業務口徑年度經常性收入(ARR)已經達到18億美元，年度經常性收入指引將由24億美元上調至30億美元，升幅達25%。



公司同時指出，GLM-5.3模型發布後一個月內，Co-work（協同工作）行業定單金額超過10億元人民幣，業務開始進入生產級部署階段，其中網絡安全是目前較早實現大規模落地的垂直場景，已有100家安全企業將GLM模型接入安全產品和業務流程。



此外，為滿足算力需求，智譜近日以「小股大債」的結構完成總額50億美元的再融資，包括約20億美元配售新股（約佔發行後股本4%）及約30億美元可換股債券，所得主要用於下一代GLM模型、訓練體系及算力基礎設施。智譜稱，今年2月GLM-5發布後，模型調用需求量暴增10倍，曾一度停售主力產品Coding Plan；此次擴容後，算力規模已經能支撐業務增長及更大規模模型的研發。



消息帶動下，智譜繼昨日升近6%後，今日盤中再漲近一成，最終升幅收窄至2.8%，報740元。另一AI大模型股MiniMax(00100)今日亦上揚約7%。



摩根士丹利發表研報指出，智譜ARR上調主要受編程、雲端合作及Cowork三大動力推動，關鍵討論已由需求是否存在，轉向增量算力、合作夥伴分銷及垂直工作流變現能多快轉化為確認收入及可持續毛利。該行重申對智譜「增持」評級，目標價1800元。大和則將目標價由1750元下調至1500元，主要基於行業動態不穩定及對長期經濟效益的擔憂，但維持「買入」評級。



*國際油價續跌，三桶油股價齊挫*



沙特阿拉伯據報尋求恢復原油運力，這緩解了市場對供應中斷的擔憂，油價持續下滑，「三桶油」跟隨下調，中石化(00386)跌2.2%，中石油(00857)軟2.3%，中海油(00883)挫近2%。



亞洲午後時間，布蘭特原油期貨下跌1.8%至每桶103.95美元；而美國WTI期貨下跌1.77美元，跌幅1.7%，報每桶100.66美元。



彭博引述知情人士報道，沙特正尋求恢復早前因無人機襲擊而停運的關鍵輸油管道。該知情人士透露，當地的石油公司沙特阿美正設法繞過管道受損部分進行施工，並計劃在數天內恢復五成運力，並在六周內全面恢復管道運營。



此外，有消息稱沙特正通過阿曼蘇哈爾港外海進行船對船轉運，向亞洲煉油商提供更多原油裝船量，以協助緩解東西管道通往紅海的輸油設施遇襲對全球供應造成的影響。不過，一些分析師預計，這些油流僅能彌補沙特紅海港口供應損失的一部分，因此油價跌幅有限。



新加坡星展銀行在其第四季度基本情景預測中認為，美國與伊朗的衝突將趨於緩和，布蘭特原油價格將在85至95美元區間內企穩。不過，若霍爾木茲海峽和紅海地區的襲擊及事件持續發生，油價可能飆升至每桶120美元左右，之後才有可能回落。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。