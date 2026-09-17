【ＡＩ】廣電總局：前8個月43萬部微短劇上線，AI劇佔比超九成

國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由國家廣播電視總局相關負責人介紹「十五五」時期加快推動廣播電視和網絡視聽高質量發展有關情況。廣電總局網絡視聽節目管理司司長王小亮在會上介紹，全國微短劇用戶已超8億，2025年市場規模突破千億元人民幣。今年前8個月，全國上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇超九成。



*廣電總局：持續壓實平台責任，嚴禁AI魔改*



他表示，AI劇的增加主要由於人工智能技術在微短劇創作中得以廣泛應用。AI技術為微短劇降本增效、創新表達打開了新空間，同時也帶來權益保護、內容質量等新挑戰。今年以來，廣電總局把有害低俗、兒童不良、盜版侵權的內容作為治理重點，全網下架違規微短劇6.8萬部，督導平台處置違規帳號1200多個，「處置的九成以上內容也是AI劇」。他強調，把好內容關，平台負有主體責任，下一步，要持續壓緊壓實，著力淨化行業生態。



副局長劉建國則指出，「十五五」期間，廣電總局將繼續深化人工智能在廣電視聽領域各環節的創新應用，同時，統籌發展與安全，積極引導規範人工智能在視聽內容生產全流程的創新應用。比如，使用人工智能技術生成製作、播出的廣電視聽節目必須添加相應的標識；廣電視聽節目的製作關鍵環節以及成片內容的審核，必須堅持人工審核把關；嚴禁AI魔改等。

《經濟通通訊社17日專訊》