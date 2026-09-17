《汽車新勢力》零跑汽車擬參與中國一汽旗下旗新動力A輪融資

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中國一汽與零跑汽車(09863)今日在浙江湖州舉行簽約儀式，中國一汽旗下一汽旗新動力（長春）科技有限公司和中汽新能電池科技有限公司分別與零跑汽車簽署投資意向書和技術合作協議。



根據旗新動力與零跑汽車簽署的投資意向書，零跑汽車擬作為戰略投資者參與旗新動力A輪融資，強化雙方在關鍵動力總成領域的深度協同，雙方將進一步探討推動在混動發動機、電驅動系統、增程器等動力總成產品、技術的戰略協同與資源共享。



根據中汽新能與零跑汽車簽署的技術合作協議，雙方將共同推動前瞻電池技術攻關與標準化電芯落地。圍繞固態電池、富鋰錳基電池、鈉離子電池、鐵鋰超快充等前沿方向開展研發協同，聯合推進標準化電芯定向開發與產品應用，在此基礎上共同探索電池回收、海外產業鏈協同。



*一汽戰略入股零跑*



另外，零跑汽車昨晚公告，收到中國證監會核發的《關於同意浙江零跑科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》。中證監正式同意零跑汽車向一汽股權投資（天津）有限公司及浙江金華金義高新產業投資集團發行內資股的註冊申請，本次定增募資總額約67.44億元人民幣。



據了解，2025年12月28日、2026年1月6日，零跑汽車分別與一汽股權、金義高新簽訂認購協議，計劃向一汽股權和金義高新分別發行7483.2245萬股和5996.4021萬股內資股，合計13479.6266萬股，發行價格為每股50.03元人民幣，募集資金用於研發投入、補充營運資金及一般公司用途、擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度等。



認購完成後，一汽股權將持有零跑汽車5%的股份。

《經濟通通訊社17日專訊》