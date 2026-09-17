《華為動向》華為發布光互聯產品Hi-ONE，並用於業界首個NPO昇騰960超節點

華為全聯接大會2026今起一連三天於上海舉行。華為在會上展示了研發的新一代NPO（Near-Packaged Optics，近封裝光學）形態的光互聯產品Hi-ONE，並基於Hi-ONE打造了業界首個採用NPO技術的超節點--昇騰960超節點。超節點用5500個Hi-ONE，替代原本需要的4萬8千顆800G光模塊，降低了超550千瓦功耗，系統無故障運行時間提升一倍，可用度達到99.8%。



據華為副董事長、輪值董事長汪濤介紹，超節點的設計理念是通過互聯實現多NPU（Neural Processing Unit，神經網絡處理器）的協同。Hi-ONE基於華為自主創新技術，通過光、機、電、磁、熱等要素的均衡設計，實現了單引擎7.2T的傳輸容量。這是業界首個量產的NPO產品，是行業目前最大傳輸能力的NPO產品，也是唯一實現內置光源的NPO產品。



汪濤表示，Hi-ONE把「高帶寬、高可靠」與「低時延、低功耗」完美融為一體，與靈衢總線協議一起構建可規模擴展的超節點互聯繫統。同時，華為在全球光互聯標準組織OIF提出了NPO標準立項的建議，得到了眾多行業夥伴的積極響應，有望進一步完善NPO的產業生態。

《經濟通通訊社17日專訊》