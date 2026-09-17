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AH股新聞

17/09/2026 17:09

《Ａ股動向》寧德時代擬斥14億於四川雅安建鋰鹽生產基地，碳酸鋰年產能約4萬噸

　　據每日經濟新聞報道，雅安經濟技術開發區管理委員會近日發布寧德時代(03750)(深:300750)雅安鋰鹽生產基地項目環境影響評價信息第一次公示。項目總投資14億元（人民幣．下同），佔地面積約350畝，主要建築面積約13萬平方米，擬建設年產約4萬噸碳酸鋰、3萬噸磷酸二氫鋰及13萬噸元明粉產能。

　　需要注意，目前發布的只是生態環境影響評價信息第一次公示，意味著項目尚處於前期環評信息公開階段。公示沒有披露建設周期、資金來源、原料供應方案和預計投產時間，也不代表項目已經取得環評批覆或正式開工。

　　報道並指出，公示發布之際，碳酸鋰價格剛剛經歷一輪快速下跌。9月16日，廣期所碳酸鋰主力合約LC2701收於12.582萬元/噸，下跌2.95%，盤中最低觸及12.402萬元/噸，連續第六個交易日收跌。從時間點看，該項目是在鋰價大幅回落、國內鋰資源供給預期重新增強的階段進入環評公示。

　　寧德時代A股今日收跌0.39%，報304.3元，股價連續三個交易日下跌；H股收升1.2%。
《經濟通通訊社17日專訊》

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