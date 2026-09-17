【美國加息】中金分析：加息等外部擾動偏短期，A股中長期不悲觀

9月美聯儲宣布加息25基點，符合市場預期。這是美聯儲自2025年12月以來首次調整聯邦基金目標利率，也是自2023年7月以來首次加息。此前，美聯儲自2024年9月至2025年12月共降息6次，累計降息175基點。



中金研究部分析，美聯儲若持續加息，可能通過三個渠道影響A股：一、資金面上，美聯儲加息可能導致全球流動性收緊。加息會導致海外融資成本提升，一般情況下美元趨向走強，帶來匯率與資金流向邊際變化，影響A股資金面預期。



二從基本面上看，美聯儲加息對出口或有影響。尤其在美國利率可能已經不低的階段，加息對海外傳統產業需求可能產生抑制作用，從而壓制作為供應商的部分中國企業的出口需求。三、政策面上，一般情況下美加息可能從外部條件上對中國貨幣政策預期有所影響。



*若加息僅短期或單次，對A股影響有限*



但本次美加息可能不同於一般的美加息周期開啟，對A股能否有持續影響尚待觀察，若僅為短期甚至單次加息，其影響會相對有限，且A股近期已有較充分反應。結合近兩個月美國通脹回升、非農數據表現強勁，市場很大程度上已經將本次美加息計入預期。



近期A股表現偏弱，來自美加息預期是外部主要壓制因素之一。但需要注意的是，此次美加息能否持續、形成時間較長的加息周期尚面臨較大不確定性。今年以來美國通脹抬升與地緣衝突導致油價上漲關聯較大，但中期看，地緣風險對油價影響存在較大不確定性，當前美國經濟環境可能並不支持持續且較大幅度的加息。



*建議關注AI基建、半導體等科技股*



後市方面，中金認為，近期A股波動主要受外部因素影響較大，包括中東局勢、美加息預期和美債收益率走高等，但上述外部擾動對A股影響多偏短期、階段性。今年A股基本面較好，上市公司業績增速有望為過去五年最佳水平；A股市場整體估值具備較好吸引力，上半年面臨的結構高估值現象已有較大程度改善。中期全球貨幣秩序重構與科技敘事對A股支撐並未改變，當下時點對A股後市不必悲觀，「9.24」以來的長期、穩進趨勢仍有望延續。



配置上，建議關注科技成長股。A股科技板塊後市或呈現分化走勢，AI基礎設施相關環節，如光通信、PCB等環節，高景氣狀態在今年確定性仍較強。另外半導體及算力、創新藥公司亦值得關注。

《經濟通通訊社17日專訊》