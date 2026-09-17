《中歐關係》歐盟據報要求中國限制混動車出口，否則面臨更高關稅

據英國《金融時報》報道，歐盟已要求中國自願限制混合動力汽車的出口，作為避免貿易戰的一項協議內容。



該報援引知情人士的話稱，布魯塞爾希望北京將中國混動車在歐盟市場的份額限制在15%左右，目前這一比例已超過三分之一。若中國不加以限制，將面臨歐盟更高關稅。



對於上述消息，中國外交部未回應置評要求。歐盟執委會對此不予置評。

《經濟通通訊社17日專訊》