【美國加息】人民幣中間價無視美聯儲加息逆勢調強，即期匯率盤初變動不大

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4%，是2023年7月以來首次加息，亦是主席沃什上任後首次調整利率。美聯儲同時釋放進一步加息訊號，令市場重新關注美國利率持續向上的風險。



隔夜美元指數升破100關口，至逾半個月新高，兩年期美債收益率升至2024年來最高。今日人民幣兌一美元中間價完全無視美元強勢反彈走勢，逆勢調強，報6.7580，較上個交易日升48點子，七連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高。中間價實際值較路透預測偏弱約340點，為8月5日以來最小偏離。中間價公布後，離岸人民幣一度走強，在岸人民幣變動不大，波動中樞均在6.71一線。



*中間價連續調強或釋放善意，穩中略升走勢有望延續*



路透引述市場人士稱，美聯儲鷹派表態可能繼續提振美元多頭人氣，若後續國際油價回落，美聯儲持續加息空間將受限；人民幣受外部擾動升勢料趨緩，但整體穩中略升走勢有望延續。



彭博引述馬來亞銀行資深外匯策略師Fiona Lim指出，在中美首腦峰會之前，中間價連續調強可能是在釋放善意，也可能在當前動盪的市場環境中為地區貨幣提供了穩定錨。近期美元反彈也為中間價和即期匯率的價差收斂提供了窗口。



*美聯儲加息或更傾向「一次性」，人幣走弱空間有限*



美聯儲將指標利率區間上調至3.75%至4.00%，新任美聯儲主席沃什支持一致通過的加息決定，這實際上承認了特朗普政府迄今未能控制住通脹。美聯儲最新政策聲明和經濟預測顯示，聯儲為明年繼續收緊貨幣政策敞開了大門，政策利率區間將在今年底升至4.00%-4.25%，並在2027年底維持在這一水平。



不過，市場對2026年後的聯儲會政策路徑預期存在分歧，不太相信聯儲會將進入加息周期，預計人民幣走弱的空間有限。



中金公司策略團隊稱，從本次會議的表態及當前基本面角度看，不存在連續且大幅加息的基本面基礎（三次甚至以上），除非後續油價失控。而美元漲幅更多在加息預期階段，加息後並不必然大幅上漲，除非2022年那樣連續大幅加息。



ING集團最新觀點認為，只要國際油價繼續高位運行，美元的升值趨勢沒有減弱的理由，當然若霍爾木茲海峽石油恢復流動，美聯儲加息或更傾向於「一次性」的結果。



工銀國際也認為，本次美聯儲加息更接近一次針對通脹持續性及其擴散風險的預防性調整，反映聯儲政策重心在經濟與就業仍具韌性的背景下，進一步轉向防範通脹持續性及預期脫錨風險。而後續是否需要進一步加息，仍將取決於通脹傳導以及勞動力市場的實際演變。

《經濟通通訊社17日專訊》