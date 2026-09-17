《經濟時評》高盛首席中國經濟學家閃輝：拯救消費，要讓人們心懷希望

2026年《財富》世界500強論壇昨（16日）在廣州開幕。據《財富》雜誌報道，高盛首席中國經濟學家閃輝在討論中表示，根據中國經濟8月數據，工業製造領域實現5.2%的增長，而零售領域僅0.2%的增長。整體來看，消費全年依然是負增長，這一趨勢或會持續，有以下幾個原因：



當前政策著重向技術行業傾斜，中國工程師紅利正在全面扶持過去一年的工業發展。中國製造業的強韌競爭力來源於能源、供應鏈、基礎設施的支撐。這種情況造成了一個問題--企業對於「黑燈工廠」的投資建設使得勞動力需求下降，不再創造就業。這就造成了消費端的低迷--收入沒有增長，就業人數沒有增長，消費就很難增長。



消費決策只是個結果，它源於收入、家庭財富、對經濟的信心。閃輝指出，要推動消費，要兼顧歷史問題和新問題的解決。



「如果人工智能帶來的是新問題，那麼地產市場問題便是典型的歷史問題。」閃輝舉例道，若放眼全球，金融危機期間，美國為消費者提供了低息貸款；在失業情況下，他們可以去申請個人破產，並推出相關刺激就業政策。因此美國人對消費的心態較為鬆弛--即便今天失業了，明天也可以很容易找到工作。



目前中國缺少這方面的政策。她說，「我們需要找到新的方式，幫助人們解決財富縮表的問題，同時能夠刺激就業，這是人們心懷希望的關鍵。」

《經濟通通訊社17日專訊》