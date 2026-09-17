《Ａ股行情》滬指低開0.38%，傳比亞迪王傳福或加入習近平訪美團

美聯儲三年來首次加息，隔夜美股承壓下行，滬深股市集體低開。滬綜指低開0.38%，報3877點，深成指低開0.33%，創業板指低開0.43%。盤初有色屬、石油及金融股齊走低。



中美關係方面，兩國元首會面漸臨近，中國據報考慮讓比亞迪(01211)(深:002594)創始人王傳福加入隨國家主席習近平訪美的企業高管代表團。彭博引述知情人士稱，包括中央辦公廳主任蔡奇在內的官員正在審議有關企業代表人名單，為習近平9月24日進行的國事訪問做準備。



至於美國則傳蘋果公司執行董事庫克和OpenAI執行長奧爾特曼，將出席下周白宮為習近平舉行的國宴。其他企業領袖還包括英偉達執行長黃仁勳。中美科技戰、貿易競爭白熱化，習近平與美國總統特朗普這場會談備受市場關注。



人民銀行今日進行1620億元(人民幣．下同)7天期逆回購，同日開展6000億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有30億元7天期逆回購、6000億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放1590億元。

《經濟通通訊社17日專訊》