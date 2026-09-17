《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.36%，貴金屬板塊跌幅靠前

A股三大指數上午收跌，滬指軟0.36%報3877.46點，深成指跌0.29%，創業板指此前一度漲超1%、半日收市跌0.12%。滬深兩市半日成交額12446億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加795億元或7%。



盤面上，貴金屬板塊調整，山東黃金(滬:600547)挫7.1%，湖南白銀(深:002716)跌6.5%。美聯儲加息並暗示未來將進一步上調借貸成本，推動美元走強，從而打壓了黃金價格，金價周三（16日）曾跌至近六周低點，每盎司報4235.10美元。



此外，農業股先跌後升，敦煌種業(滬:600354)升停。有消息指出，中美元首峰會來臨前，兩國據報正商討削減部分商品關稅，美國出口中國的農產品是此次談判的核心 。中國國家主席習近平會晤美國總統特朗普時，國有糧食貿易企業中糧集團的代表可能隨行。



另外，醫藥板塊相對強勢，旅遊、食品飲料等消費股反彈，傳媒娛樂概念見漲。廣電總局介紹，全國微短劇用戶已超8億，今年前8個月全國上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇超九成。

《經濟通通訊社17日專訊》