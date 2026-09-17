  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.36%，貴金屬板塊跌幅靠前

　　A股三大指數上午收跌，滬指軟0.36%報3877.46點，深成指跌0.29%，創業板指此前一度漲超1%、半日收市跌0.12%。滬深兩市半日成交額12446億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加795億元或7%。

　　盤面上，貴金屬板塊調整，山東黃金(滬:600547)挫7.1%，湖南白銀(深:002716)跌6.5%。美聯儲加息並暗示未來將進一步上調借貸成本，推動美元走強，從而打壓了黃金價格，金價周三（16日）曾跌至近六周低點，每盎司報4235.10美元。

　　此外，農業股先跌後升，敦煌種業(滬:600354)升停。有消息指出，中美元首峰會來臨前，兩國據報正商討削減部分商品關稅，美國出口中國的農產品是此次談判的核心。中國國家主席習近平會晤美國總統特朗普時，國有糧食貿易企業中糧集團的代表可能隨行。

　　另外，醫藥板塊相對強勢，旅遊、食品飲料等消費股反彈，傳媒娛樂概念見漲。廣電總局介紹，全國微短劇用戶已超8億，今年前8個月全國上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇超九成。
《經濟通通訊社17日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰17/09/2026 11:36  【ＡＩ】Manus據報將完成5億美元融資，估值或翻倍增至40億美元

下一篇新聞︰17/09/2026 11:32  《華為動向》華為2027年將推兩款全新AI芯片，昇騰960DT首季發布

其他
More

17/09/2026 12:05  《經濟時評》高盛首席中國經濟學家閃輝：拯救消費，要讓人們心懷希望

17/09/2026 11:48  《經濟時評》瑞士嘉盛銀行：中國深化改革，聚焦科技引領增長

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

施政迴響 | 專訪金融服務界議員李惟宏：延長港股交易勿操之過...

17/09/2026 10:41

五年規劃 施政報告2026

《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

16/09/2026 18:46

大國博弈

美國議息 | 國金分析一文睇：聯儲局加息與不加息有何利弊？

16/09/2026 16:38

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金