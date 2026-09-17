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AH股新聞

17/09/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.41%，黃金、油股齊挫，農業逆市走強

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.41%報3875.6點，深成指跌0.33%
▷ 黃金、石油板塊下跌，農業股逆市漲6.6%
▷ 山東黃金跌6.5%，敦煌種業漲停

　　美聯儲一如預期加息並立場偏鷹，市場情緒趨謹慎，滬深股市昨日收高後今日再度走軟，滬綜指跌0.41%收報3875.6點，深成指跌0.33%，創業板指也跌0.4%。滬深兩市全日成交額1.82萬億元(人民幣．下同)，較上日微減159億元或0.9%。

　　下跌方面，黃金、白銀等貴金屬板塊走挫，山東黃金(滬:600547)跌6.5%，湖南白銀(深:002716)跌5.8%。此前美聯儲暗示未來數月將進一步上調借貸成本，推動美元走強。雖然黃金被視為對沖通脹的工具，但利率上升降低了其吸引力，需求減弱，進而壓低金價。

　　另外，石油板塊跌幅居前，全日跌1.6%，三桶油齊跌，中國石油(滬:601857)軟1.8%，中國海油(滬:600938)跌1.5%，中國石化(滬:600028)跌1.3%。油價持續下滑，原因是有報道稱沙特阿拉伯正通過阿曼提供額外的原油船貨，這緩解了市場對供應中斷的擔憂。

　　上漲方面，農業股逆市走強，板塊指數收升6.6%，敦煌種業(滬:600354)漲停。早前有消息指，習特會上演前夕，中美兩國正商討削減部分商品關稅，農產品是此次談判的核心。中糧集團的代表可能隨行國家主席習近平訪美。

　　有關可能的訪美代表團，最新消息指，小米(01810)、比亞迪(01211)(深:002594)及中際旭創(深:300308)的高管很可能榜上有名。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004460.16-0.45　
上證指數3875.60-0.418687.73
深證成指13409.91-0.339543.61
創業板指3298.31-0.40　
科創501606.29-0.61　
B股指數295.45-0.060.62
深證B指1166.04+0.050.40

《經濟通通訊社17日專訊》

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