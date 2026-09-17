《Ａ股行情》滬綜指收跌0.41%，黃金、油股齊挫，農業逆市走強

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▷ 黃金、石油板塊下跌，農業股逆市漲6.6%
▷ 山東黃金跌6.5%，敦煌種業漲停
美聯儲一如預期加息並立場偏鷹，市場情緒趨謹慎，滬深股市昨日收高後今日再度走軟，滬綜指跌0.41%收報3875.6點，深成指跌0.33%，創業板指也跌0.4%。滬深兩市全日成交額1.82萬億元(人民幣．下同)，較上日微減159億元或0.9%。
下跌方面，黃金、白銀等貴金屬板塊走挫，山東黃金(滬:600547)跌6.5%，湖南白銀(深:002716)跌5.8%。此前美聯儲暗示未來數月將進一步上調借貸成本，推動美元走強。雖然黃金被視為對沖通脹的工具，但利率上升降低了其吸引力，需求減弱，進而壓低金價。
另外，石油板塊跌幅居前，全日跌1.6%，三桶油齊跌，中國石油(滬:601857)軟1.8%，中國海油(滬:600938)跌1.5%，中國石化(滬:600028)跌1.3%。油價持續下滑，原因是有報道稱沙特阿拉伯正通過阿曼提供額外的原油船貨，這緩解了市場對供應中斷的擔憂。
上漲方面，農業股逆市走強，板塊指數收升6.6%，敦煌種業(滬:600354)漲停。早前有消息指，習特會上演前夕，中美兩國正商討削減部分商品關稅，農產品是此次談判的核心。中糧集團的代表可能隨行國家主席習近平訪美。
有關可能的訪美代表團，最新消息指，小米(01810)、比亞迪(01211)(深:002594)及中際旭創(深:300308)的高管很可能榜上有名。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4460.16
|-0.45
|上證指數
|3875.60
|-0.41
|8687.73
|深證成指
|13409.91
|-0.33
|9543.61
|創業板指
|3298.31
|-0.40
|科創50
|1606.29
|-0.61
|B股指數
|295.45
|-0.06
|0.62
|深證B指
|1166.04
|+0.05
|0.40
《經濟通通訊社17日專訊》
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