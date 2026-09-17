《Ａ股行情》滬綜指收跌0.41%，黃金、油股齊挫，農業逆市走強

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美聯儲一如預期加息並立場偏鷹，市場情緒趨謹慎，滬深股市昨日收高後今日再度走軟，滬綜指跌0.41%收報3875.6點，深成指跌0.33%，創業板指也跌0.4%。滬深兩市全日成交額1.82萬億元(人民幣．下同)，較上日微減159億元或0.9%。



下跌方面，黃金、白銀等貴金屬板塊走挫，山東黃金(滬:600547)跌6.5%，湖南白銀(深:002716)跌5.8%。此前美聯儲暗示未來數月將進一步上調借貸成本，推動美元走強。雖然黃金被視為對沖通脹的工具，但利率上升降低了其吸引力，需求減弱，進而壓低金價。



另外，石油板塊跌幅居前，全日跌1.6%，三桶油齊跌，中國石油(滬:601857)軟1.8%，中國海油(滬:600938)跌1.5%，中國石化(滬:600028)跌1.3%。油價持續下滑，原因是有報道稱沙特阿拉伯正通過阿曼提供額外的原油船貨，這緩解了市場對供應中斷的擔憂。



上漲方面，農業股逆市走強，板塊指數收升6.6%，敦煌種業(滬:600354)漲停。早前有消息指，習特會上演前夕，中美兩國正商討削減部分商品關稅，農產品是此次談判的核心。中糧集團的代表可能隨行國家主席習近平訪美。



有關可能的訪美代表團，最新消息指，小米(01810)、比亞迪(01211)(深:002594)及中際旭創(深:300308)的高管很可能榜上有名。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4460.16 -0.45 上證指數 3875.60 -0.41 8687.73 深證成指 13409.91 -0.33 9543.61 創業板指 3298.31 -0.40 科創50 1606.29 -0.61 B股指數 295.45 -0.06 0.62 深證B指 1166.04 +0.05 0.40

《經濟通通訊社17日專訊》