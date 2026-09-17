《經濟時評》瑞士嘉盛銀行：中國深化改革，聚焦科技引領增長

中國最新公布的經濟數據顯示，8月供需缺口進一步擴大，工業生產加快，同比增速達5.2%，重新回到2026年4.5%的GDP增長目標下限之上；但需求端表現疲軟，消費增長進一步放緩至0.4%的三個月低位，首8月固定資產投資降幅進一步加深至7.2%。瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul表示，中國內需持續疲弱，預期政府將在今年餘下時間加大財政支出力度，以達到4.5%至5%增長目標的下限。



Chivakul表示，官方近期宣布推出一系列改革措施，旨在將資源由傳統增長引擎導向新科技板塊，令到逆周期政策似乎退居次席。她預料逐步取消預售房屋制度的房地產改革將令地方財政承受更大壓力，而現行的財政改革措施尚未解決此問題。為銀行注資則將有助其清理不良貸款，惟後續或需更多舉措。優化上市標準則有望為科技企業首次公開招股（IPO）的集資者與投資者提供支持。



她認為，雖然近期的改革措施短期內或會抑制內需，但突顯了決策層將科技領域置於優先發展地位的堅定決心。

《經濟通通訊社17日專訊》