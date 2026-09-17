《中國要聞》習近平：堅持智能化、綠色化方向做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水平

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據新華社報道，國家主席習近平近日就發展先進製造業作出重要指示指出，新征程上，要堅持智能化、綠色化、融合化方向，持續做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水平，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基，為推進中國式現代化提供有力支撐。



報道指，全國先進製造業大會9月16日至17日在京以電視電話會議形式召開。會上傳達了習近平重要指示。國務院總理李強出席會議並講話。李強強調，要把發展先進製造業作為一項重要戰略任務，持續用力、久久為功。要順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，以新一代智能製造為主攻方向，發展策略上更加注重數智賦能，技術路線上更加注重高端自主，生產方式上更加注重綠色低碳，場景業態上更加注重跨界融合，著力推動製造業智能化、綠色化、融合化發展。



*加強政策和要素供給，持續整治無序非理性競爭*



要聚焦重點領域綜合施策、精準發力，不斷提升先進製造業的創新力、競爭力、綜合實力。打造產業創新驅動引擎，築牢基礎研究支撐，強化關鍵核心技術攻關，深化科技成果轉化應用。加快新興產業規模應用，加強未來產業前瞻布局，推動傳統產業煥新升級。縱深開展「人工智能+製造」行動，加大對企業數智化轉型引導支持力度，夯實智能軟硬件基礎。推動先進製造業和現代服務業深度融合，創新發展服務型製造。因地制宜培育壯大先進製造業集群，分類分層推動提質升級。持續深化改革開放，強化企業主體地位，加強政策和要素供給，營造良好發展環境，不斷增強先進製造業發展的動力活力。



國務院副總理張國清在總結講話中表示，要深入實施重點產業鏈高質量發展行動，大力發展新一代智能製造，加快促進產業體系升級和融合發展，扎實推動各項任務落實。要著眼更好發揮市場機制作用，加快構建高質量標準體系，持續整治無序非理性競爭，積極幫助企業解決實際困難，著力營造先進製造業發展的良好生態。

《經濟通通訊社17日專訊》