【ＦＯＣＵＳ】鷹派大勝加息未完，沃什曝通脹新戰場

【FOCUS】鷹派大勝。本港時間周四（17日）凌晨，聯儲局時隔逾三年重啟加息，不單無異議獲通過，點陣圖亦顯示，6月時認為今年應「按兵不動」的8名官員全數轉軚，總計多達16名認為10月、12月應至少應再加息一次。主席沃什(Kevin Warsh)照例惜字如金，惟記者會上一句話恐道破通脹新戰場所在。



*全體委員錄一致贊成加息*



7月議息罕現近10年來最大內部分裂的FOMC（聯邦公開市場委員會），3名票委齊以反對票主張加息；時隔不到兩個月，全體委員改為一致贊成加息，關鍵背景之一即是債市交易員大舉造淡挑戰聯儲局的政策信譽，美國核心通脹更是連續66個月高於2%政策目標。



心高氣傲的沃什在議息後記者會上，否認今次加息由市場主導，強調過去7周見到美國經濟走強、通脹趨勢難言過關、地緣政治局勢演變，促成「擁有巨大權力」的聯儲局，做出此「堅定而一致」決定。



*「更及時」落實價格目標*



那麼，今次加息是一次性預防舉措，還是又一加息周期的開始？沃什僅將此稱為「撤回寬鬆(removing the dose of accommodation)」，不過，從聯儲上一次加息「一次即止」或要回溯至1997年3月，以及點陣圖顯示今年底利率中位數4.1%看，年底前大概率再加息25基點。



儘管沃什拒提交點陣圖預測，但來自他的暗示包括，「很難用『緊縮』來形容當前的金融環境」、「通脹是一種選擇」、「將更及時地落實價格穩定目標」，更值留意的是，他提及地緣政治不單牽涉現貨價格，還跟裂解價差(crack spreads)有關。



*裂解價差飆警告煉油瓶頸*



所謂裂解價差，即是成品油（汽油、柴油、航空燃油等）與原油之間的價格差，該指標節節攀升，正正解釋了何解布油距離4月高位仍有15%差距，但美國柴油卻刷新6.3美元的歷史紀錄，亦解釋了Valero Energy、Marathon Petroleum等煉油商股價同創新高。



從特朗普周一（14日）稱烏克蘭必須停止攻擊俄羅斯煉油廠，到莫斯科周二（15日）決定將所有柴油出口禁令延長至10月31日，再到今日最新消息稱中國因應汽柴油庫存跌至多年低位擬再限成品油出口，愈來愈多訊號顯示，當前能源危機愈來愈指向煉油瓶頸，而不僅僅是原油供應。



*柴油短缺或引爆二次通脹*



汽油上漲或可減少出行或轉電動車，但柴油牽涉貨運、農業、採礦、製造業等經濟各角落，價格飛升攸關營運成本和次級通脹，一旦斷供更可能令供應鏈陷入癱瘓狀態。例如，美國全國七成貨運都由大型卡車運輸，而部分城市加油站已顯示柴油供應「out」；澳洲採礦業每天消耗約3200萬公升柴油。



鑑於俄羅斯和海灣國家佔全球海運柴油貿易近45%，倘若烏克蘭、伊朗續襲擊俄羅斯、沙特的能源基礎設施，胡塞武裝徹底阻斷紅海出口曼德海峽，供需失衡恐令柴油價格加速上漲，更廣泛的成本上漲和轉嫁，恐才剛剛開始。