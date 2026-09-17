《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(16日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2463.94
|中國巨石
|(600176)
|2337.92
|藥明康德
|(603259)
|1600.75
|三一重工
|(600031)
|1505.92
|生益科技
|(600183)
|1396.23
|紫金礦業
|(601899)
|1353.05
|兆易創新
|(603986)
|1309.02
|中微公司
|(688012)
|1244.55
|恒立液壓
|(601100)
|1219.45
|中天科技
|(600522)
|1052.90
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|8782.01
|中際旭創
|(300308)
|4524.82
|新易盛
|(300502)
|2587.40
|北方華創
|(002371)
|1856.58
|光迅科技
|(002281)
|1366.62
|東山精密
|(002384)
|1275.11
|天孚通信
|(300394)
|1262.32
|匯川技術
|(300124)
|1215.44
|滬電股份
|(002463)
|964.37
|三環集團
|(300408)
|892.76
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
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