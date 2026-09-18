《Ａ股異動》萬科A漲停，現報3.32元人民幣

萬科A股(深:000002)現漲停，報3.32元(人民幣．下同)，升9.9%，最低價3.01元；成交2.93億股，成交金額9.3億元；量比3.3倍，換手率3%。
萬科企業H股(02202)升7.3%，報2.36港元，最高價2.37港元，最低價2.21港元；成交2670萬股，成交金額6116萬港元；主動買沽比率64:36，資金淨主動買入1802萬港元。萬科A股較H股呈63.3%溢價。
《經濟通通訊社18日專訊》
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18/09/2026 14:23
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萬科企業H股(02202)升7.3%，報2.36港元，最高價2.37港元，最低價2.21港元；成交2670萬股，成交金額6116萬港元；主動買沽比率64:36，資金淨主動買入1802萬港元。萬科A股較H股呈63.3%溢價。
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