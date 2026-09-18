《神州經脈》財政收支同比增速回落，長鑫或進軍閃存，人幣升破6.7

亞洲股市今日（18日）普遍造好，滬綜指反彈，全日收升0.94%報3911.87點，重返3900點上方，本周指數揚0.61%；深成指也漲1.72%，創業板指揚2.25%。成交放大，滬深兩市成交額錄得2.08萬億元（人民幣．下同），較上日放量2539億元或14%。今日半導體股領漲，板塊指數升3.8%，長鑫科技(滬:688825)收高3.9%。地產板塊指數飆3.3%，萬科A(深:000002)升停。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破6.7關口，收報6.6973，較上個交易日4時30分收盤價升112點子，創2022年7月4日以來逾四年新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.7521，較上個交易日升59點子，是八連升，續創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約460點。今日中間價升幅為今年7月以來最大，且是2023年以來最長連漲。



*今日新聞精選*



1. 外媒連日在中國外交部例行記者會追問「習特會」具體情況。今日彭博社記者提問，「發言人能否確認，中方領導人是否將訪問美國？如果成行，具體是哪幾天？」對此，發言人郭嘉昆重申，「中美雙方就年內元首互動安排保持著溝通」。有港媒引述知情人士指，中國國家主席習近平將於當地時間下周三（23日）下午4點抵達華盛頓，美國總統特朗普將親自前往安德魯斯聯合基地停機坪迎接並出席迎賓儀式。



2. 財政部公布，1-8月全國一般公共預算收入156633億元，同比增速略回落至5.7%；其中全國稅收收入同比增6.6%；非稅收入同比增1.5%。主要稅收項目中，證券交易印花稅2160億元，同比增速回落至82%。1-8月，全國一般公共預算支出181451億元，同比增速放緩至1.2%。其中，中央一般支出同比增6%；地方一般公共預算支出同比增0.3%。此外，國有土地使用權出讓收入13753億元，同比降幅收窄至28.6%。



3. 國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，住房和城鄉建設部相關負責在會上介紹，城鄉建設邁向存量提質、房地產進入存量時代。現房銷售是大勢所趨，「所見即所得」將從根本上防範交付風險，招投標亂象與拖欠工程款問題也將重點整治。新修訂的《住房公積金管理條例》將在9月20日正式實施，將擴大住房公積金制度覆蓋面，住房公積金提取情形從6種增加到了9種，將全周期支持租房、購房、修房和養房。



4. 路透引述知情人士透露，中國芯片製造商長鑫存儲正準備進軍由三星電子等外國對手主導的閃存市場，計劃在其北京新工廠建立一條NAND閃存的研發生產線。該公司據悉還在北京設立了一家研究所，相關項目包括NAND閃存的研發。長鑫存儲已就其NAND計劃與客戶進行討論，包括一家新成立的初創公司。該初創公司計劃採購其NAND芯片用於人工智能系統和超級計算機。



5. 商務部今日表示，第140屆廣交會將於10月15日至11月4日分三期在廣州舉辦。3.2萬家參展企業中，專精特新、單項冠軍等優質企業超1.1萬家。64%的參展企業應用工業互聯網、人工智能等新技術。展出的新產品和綠色產品佔比分別達到23.2%、26%，均創新高。首次推出22個智慧應用場景和16項AI特色應用，在國內率先實現全館展位級導航和展位AR信息展示。



6. 近日有消息稱，特斯拉相關團隊已於9月16日落地浙江寧波，並於9月17日開啟新一輪針對旗下機器人業務的量產審廠。內媒第一財經以投資者身份致電總部位於寧波的拓普集團、均勝電子等公司詢問相關情況。拓普集團接電工作人員回覆稱，暫時沒有接到特斯拉團隊審廠的相關通知。均勝電子接電工作人員表示，因有保密性要求，涉及到下游客戶不方便回應。三花智控工作人員回覆稱，不清楚特斯拉新一輪審廠的情況。



7. HYROX北京站澳大利亞選手Joanna Wietrzyk昨晚在社媒發文，就本月12日在HYROX北京站女子精英單人組賽事中突發腹瀉失禁卻未停止比賽、致賽道地毯、器械等被排洩物污染一事致歉，並表示將放棄冠軍和積分。事件曾因賽道衞生及主辦方未即時叫停引發巨大爭議。HYROX中國早前於16日就賽道污染事件向運動員作出進一步致歉與處置安排，表示將對相關參賽者全額退費。



8. 據新浪財經報道，有消費者近日在社交平台發帖表示，在淘寶「百億補貼品牌優選」買到假的美心月餅，涉事店舖目前已關門；客服曾告知該店沒繳納保證金，質疑其如何通過百億補貼驗資。報道指淘寶官方暫無回應；淘寶客服回覆則表示，平台對假貨的處理非常嚴格，會配合消費者妥善處理該筆交易，若有相關售假憑證或信息將反饋核實，經核實有效將嚴肅處理商家。