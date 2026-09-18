《鍾之日記》聯想領跑，藥股炒上

9月18日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場消化美聯儲加息消息，美國10年期債息回落，油價下跌，美股隔晚強勁反彈，亞太區股市及A股造好。港股今日高開高走，升幅一度擴至258點，其後回順。聯想集團(00992)預告ISG收入持續加速，股價領跑藍籌，醫藥股亦見炒作。恒指收報24750，升146點或0.6%，全周仍跌0.22%；今日主板成交逾2665億元。



*滬綜指收升0.94%本周揚0.6%，半導體領漲*



亞洲股市今日普遍造好，滬綜指反彈收升0.94%報3911.87點，重返3900點上方，本周指數揚0.61%；深成指也漲1.72%，創業板指揚2.25%。成交放大，滬深兩市成交額錄得2.08萬億元人民幣，較上日放量2539億元人民幣或14%。



今日半導體股領漲，板塊指數升3.8%，長鑫科技(滬:688825)收高3.9%；旗下子公司長鑫存儲據報計劃在北京設立NAND閃存研發線，著手進軍由三星電子等外國對手主導的閃存芯片市場，此舉將在全球內存短缺的背景下擴大其客戶群。



地產板塊指數飆3.3%，萬科A(深:000002)升停。國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，住建部房地產市場監管司司長‌張雪濤在會上表示，十五五時期將推動住房公積金高質量發展。



此外，市場關注中美高層會晤信息。中國外交部長王毅周四（17日）同美國國務卿魯比奧通電話，王毅冀本著平等、尊重、互惠的精神，籌備好下階段高層交往。外電消息，美國總統特朗普將罕見地親自前往機場迎接中國國家主席習近平；習近平預計將於當地時間9月24日下午4點左右抵達。



*聯想升近一成，盤中觸及歷史新高*



聯想集團(00992)今日造好，盤中見37.88元，股價創歷史新高；最終收漲9.5%，報37.58元，為表現最佳藍籌。



9月16日，聯想集團高級副總裁兼首席財務官鄭孝明在AI投資峰會上表示，公司估值「完全被市場低估」，他以戴爾科技(US.DELL)為參照表示，聯想集團現在的估值只有戴爾的七分之一，但其規模和淨利潤並不只有戴爾的七分之一。



鄭孝明表示，從近期接觸的客戶需求看，AI基礎設施市場仍處於快速擴張階段。以Neo Cloud客戶為例，部分項目在數月內即可從數億美元規模快速擴大至數十億美元。他稱聯想目前在技術、供應鏈和市場拓展方面均具備一定優勢，同時正在加快海外AI基礎設施市場布局。



摩根士丹利發表報告指出，聯想早前於中國BEST會議上表示，預計ISG（基礎建設業務）收入將持續加速，而個人電腦方面的業務將在今年下半年開市放緩。聯想的管理層亦將維持短期淨利潤率目標至5%，長期目標則為提升至介乎5%至8%。



大摩認為，聯想持續看到通用伺服器及AI伺服器需求強勁。從客戶結構來看，雲端客戶約佔伺服器收入的七成，當中新雲端亦歸入此類，企業及中小企業客戶則約佔三成。該行預計，在現有預測基礎上，截至今年9月底止2027財年第二季收入將按年繼續加速，利潤率按季持平。若AI需求快於預期，收入增長會更強。該行維持聯想「增持」評級，目標價46元。



*醫藥工業發展「十五五」規劃發布，藥股炒上*



工信部等十部門聯合印發《醫藥工業發展「十五五」規劃》，提出到2030年，規模以上醫藥工業企業營業收入將超過3.5萬億元人民幣，創新藥產業規模增速年均達到20%以上，全球年銷售額超10億美元的品種數量達到5個以上，年營業收入超100億元人民幣的醫藥工業企業數量達到50家，千億級醫藥產業園區數量達到20個。



醫藥股今日多數上漲。金斯瑞生物科技(01548)飆5.7%，再鼎醫藥(09688)彈4.5%，恒瑞醫藥(01276)漲4.1%，藥明康德(02359)、石藥集團(01093)及復星醫藥(02196)升約1%。



具體來看，《規劃》部署8方面25項重點任務，涵蓋增強原始創新能力、構建韌性安全新體系、深化人工智能賦能升級、培育精準診療新範式、暢通臨床轉化通道、提升用藥可及性及深化國際產業合作等。



工信部表示，2026年《政府工作報告》提出加快打造生物醫藥新興支柱產業，行業戰略地位持續提升。自「十四五」規劃實施以來，醫藥工業高質量發展成效顯著：規模以上醫藥工業增加值年均增長4.1%，佔規模以上工業增加值比重穩定在3.6%左右；230款創新藥和292款創新醫療器械上市應用，在研新藥數量躍居全球第二。接下來，工信部將統籌做好組織實施，推動產業、科技、監管、醫保等政策協同，確保《規劃》各項部署落地見效。



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