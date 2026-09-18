《Ａ股焦點》長鑫科技午後彈3.8%，傳進軍閃存市場，挑戰三星電子

長鑫科技(滬:688825)午後彈3.8%，報55.49元人民幣；旗下長鑫存儲據報計劃在北京設立NAND閃存研發線，著手進軍由三星電子等外國對手主導的閃存芯片市場，此舉將在全球內存短缺的背景下擴大其客戶群。



知情人士表示，長鑫存儲已就其NAND計劃與客戶進行討論，其中包括一家新成立的初創公司；該公司計劃採購長鑫存儲NAND芯片用於人工智能系統和超級計算機中。

《經濟通通訊社18日專訊》