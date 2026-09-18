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18/09/2026 15:31

《中國要聞》比亞迪召回逾18萬輛唐、秦系列汽車，涉制動踏板限位墊異常

　　據市場監管總局消息，比亞迪汽車工業有限公司、比亞迪汽車有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》、《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，涉及共18.3萬輛唐、秦系列汽車。

　　自即日起，比亞迪汽車工業有限公司召回2015年3月28日至2018年12月21日期間生產的唐系列汽車，共計58026輛；2018年5月19日至2022年1月14日期間生產的全新一代唐DM系列汽車，共計77846輛；2018年12月27日至2021年10月25日期間生產的全新一代唐EV系列汽車，共計7023輛。比亞迪汽車有限公司召回2014年6月27日至2019年6月9日期間生產的秦系列汽車，共計40316輛。

　　公告顯示，本次召回範圍內的部分車輛，由於生產製造問題，導致制動踏板限位墊材料批次性異常，長時間使用後，限位墊可能開裂破損。極端情況下，限位墊脫落，造成制動踏板未被踩下時制動燈常亮，向後方傳遞錯誤信號，存在安全隱患。比亞迪汽車工業有限公司、比亞迪汽車有限公司將委託授權經銷商，為召回範圍內的車輛免費更換改善後的限位墊。
 
《經濟通通訊社18日專訊》

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