【ＡＩ】華為：中國AI開發水平暫未面臨美企所指安全風險階段

AI安全問題近期在美國引發廣泛關注，開發者和研究人員警告，日益自主的系統可能繞過安全防護機制，或變得難以控制。華為輪值董事長徐直軍昨（17日）在上海舉行的華為全聯接大會2026上表示，中國的AI開發水平可能尚未達到面臨美國領先企業所指的安全風險階段，他並指出，中國開發者需在推動創新與管控風險之間取得平衡。



徐直軍表示，美國主流AI模型供應商擁有龐大的算力，或許只有他們自己清楚模型真實能力，並能夠感知和察覺到中國AI模型供應商目前還無法感受到的風險。他建議，中國AI開發者需要進一步加速前進，直到也能真實感受到AI發展帶來的風險。只有這樣，才能在推動技術進步的同時做好風險防控。



*華為AI產能暫未滿足內需*



徐直軍同時提到，作為國內AI計算基礎設施主要供應商，華為目前生產的AI計算設備仍無法完全滿足國內龐大的市場需求。因此，華為不計劃全面拓展海外市場，但公司正推動擴大產能，以生產更多AI芯片。



華為早前於本周三（16日）發布報告指出，未來十年，全球年度Token消耗量將呈爆炸式增長。預計到2035年，全球活躍AI智能體數量可能達9000億，約為屆時全球預計人口的100倍；全球年度Token消耗量將比目前增長10萬倍，其中智能體產生的流量佔比將超過90%。



《經濟通通訊社18日專訊》