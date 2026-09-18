《中國要聞》HYROX北京站澳洲女將就失禁污染賽場道歉，稱將放棄冠軍和積分

HYROX北京站澳大利亞選手Joanna Wietrzyk昨晚在社媒發文，就本月12日在HYROX北京站女子精英單人組賽事中突發腹瀉失禁卻未停止比賽、致賽道地毯、器械等被排洩物污染一事致歉，並表示將放棄冠軍和積分。事件曾因賽道衞生及主辦方未即時叫停引發巨大爭議。



Joanna Wietrzyk寫道：「我想就北京比賽期間發生的事情，向中國人民、我的同行參賽者、觀眾以及HYROX主辦方致以誠摯的歉意。」她指開賽時感覺完全健康、狀態良好，未預料會生病。「回想起來，我後悔沒有選擇退出賽道。我認識到，我本應做出不同的選擇。我對繼續比賽的決定負責，並對其造成的不適和干擾深感抱歉。」



她續稱，知道行為影響不限於自己，真心向所有受到影響的人道歉；並指自己正在從這次經歷中學習，並將把這些教訓銘記在心，包括記住生活中還有比比賽更重要的東西，以及懂得何時應當抽身離開。經過反思，決定追溯性地退出該場比賽，並放棄獲得的積分。



HYROX中國早前於16日就賽道污染事件向運動員作出進一步致歉與處置安排，表示將對「9月12日14:40前已經出發，但截至該時刻仍未完賽的運動員，以及9月12日14:40至20:40批次出發的所有運動員」支付的參賽票款全額退費。

《經濟通通訊社18日專訊》