《中國要聞》消費者投訴淘寶百億補貼頻道賣假美心月餅，平台稱將核實

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據新浪財經報道，有消費者近日在社交平台發帖表示，在淘寶「百億補貼品牌優選」購買了美心月餅，收貨後掃碼驗證為假貨。該消費者透露，相關店舖目前為關店狀態，客服曾告知該店沒有繳納店舖保證金，質疑其如何通過百億補貼驗資。



「百億補貼品牌優選」客服曾向該消費者表示「這個是正品」，並建議其使用支付寶掃碼驗證。消費者按提示掃碼後，結果仍顯示為假貨，客服解釋為「掃碼次數過多」所致。該消費者又提到，自己在其他平台購入正品對比，發現同款月餅包裝袋顏色及材質、盒子紋路深淺、掃碼結果及餅面烘焙情況均有差異。



針對上述情況，淘寶官方暫無回應。淘寶客服回覆則表示，平台對假貨的處理非常嚴格，會配合消費者妥善處理該筆交易，若有相關售假憑證或信息將反饋核實，經核實有效將嚴肅處理商家。就被問及該店是否百億補貼官方店、為何下架，客服僅稱「一般可能商品賣光，或者店舖整改中」。



*深圳消費者早前獲退一賠三，淘寶：商家售假「三振出局」*



本月早前亦有內媒報道指出，廣東深圳市民郝女士8月下旬在淘寶店舖低價購買港產美心月餅後，經官方渠道查詢為假貨，之後向淘寶投訴並申請凍結商家保證金。平台核查後認定，店舖售假構成欺詐，依《消費者權益保護法》第五十五條支持退一賠三，退還貨款196元（人民幣．下同），三倍賠償共計588元，同時對店舖進行封禁處理。



淘寶平台客服表示，平台執行出售假冒商品「三振出局」規則，即商家每次出售假冒或盜版商品的行為被記為一次，累計達三次後淘寶帳戶將被永久查封。消費者舉證查實商家售假之後，平台可採取下架刪除商品、限制商品發布、限制解凍保證金、扣除違約金、查封帳戶等處置手段。消費者發起售假投訴時，可申請凍結商家保證金，避免商家提現跑路。對於欺詐情節屬實的新店，平台直接予以店舖封禁，並留存保證金用於賠付消費者。

《經濟通通訊社18日專訊》