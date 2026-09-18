《神州金融》多家民營銀行上調存款利率，五年期定存產品重新上架

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據《中國基金報》報道，9月以來，多家民營銀行開啟了新一輪攬儲動作。頭部民營銀行微眾銀行(WeBank)將三年期定期存款利率從1.6%上調15個基點至1.75%，為該行自2025年4月以來首次加息。同時，部分民營銀行也將此前下架的五年期定期存款產品重新上架。



微眾銀行App顯示，目前其整存整取定期存款五年期、三年期、兩年期、一年期、六個月、三個月的年利率分別為1.6%、1.75%、1.6%、1.5%、1.3%和1.1%。據悉，2025年4月底，微眾銀行曾將整存整取五年期、三年期、兩年期的存款年利率統一由2%下調至1.6%，此後便一直維持。



另外，多家民營銀行也重新上架中長期限存款產品。例如，網商銀行(MYBank)、蘇商銀行的五年期定期存款年利率為1.8%，新網銀行為1.9%，華通銀行則達到2.1%。同時，新網銀行、蘇商銀行等還有五年期大額存單產品在售。而今年6月，北京中關村銀行、湖南三湘銀行、億聯銀行等多家民營銀行曾相繼下架中長期定期存款，涉及五年期乃至兩年期、三年期。



報道引述中國郵儲銀行研究員婁飛鵬指，部分民營銀行此番上調存款利率主要是基於以下三方面原因：一是階段性攬儲策略，在市場利率下行預期下，存款集中到期，部分銀行需要鎖定長期負債、緩解期限錯配壓力；二是對沖大型銀行的「虹吸效應」，此前，多家國有大行已重啟五年期大額存單，分流中小銀行存款，民營銀行此番舉措屬於逆勢提價挽留客戶；三是差異化負債管理，反映各個機構在負債壓力、流動性儲備上存在差異。

《經濟通通訊社18日專訊》