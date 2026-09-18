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AH股新聞

18/09/2026 17:19

《中國要聞》商務部：全年進口額有望再創新高，將積極促進進出口平衡發展

　　國新辦今日舉行介紹第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）有關情況的新聞發布會。商務部部長助理張力介紹，今年前8個月，中國進口增長22%，為2021年以來最快，預計全年進口額將有望再創新高。

　　張力指出，近年來，商務部堅持「政策+活動」雙輪驅動擴進口，連續舉辦八屆進口博覽會，推出「共享大市場．出口中國」系列活動，持續加大「買全球」力度，為全球優質商品進入中國市場拓寬了渠道、搭建了平台。

　　此外，商務部對外貿易司司長楊濤表示，今年前8個月，中國外貿延續了良好的發展態勢，進出口規模達到34.8萬億元人民幣，增長17.6%，其中，出口增長14.6%，進口增長22%，進口增速明顯快於出口。外貿動能向新、結構向優的特徵更加明顯。

　　楊濤稱，展望明年，外貿發展的外部環境更加複雜多變。下一步，商務部將密切跟蹤外貿形勢變化，用好包括廣交會在內的各類開放平台，引導企業拓展多元化市場，積極擴大優質產品進口，促進進出口平衡發展，為擴大高水平對外開放和推動經濟持續向新向優向好發展作出更大貢獻。
《經濟通通訊社18日專訊》

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