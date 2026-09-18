【習特會】美國據悉將推遲對華徵產能過剩關稅至習特會後

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彭博社報道，美國預計將推遲宣布針對貿易夥伴所謂產能過剩而徵收的新關稅，直至下周中國國家主席習近平和美國總統特朗普舉行峰會之後。



彭博早前報道，美國政府計劃在中美領導人會晤前，發布一份關於產能過剩的貿易報告，並建議對中國商品加徵7.5%關稅。



目前推遲發布的尚不清楚，最終稅率是否會與預期的水平不同也不確定。若按原計劃，此舉將使特朗普第二任期內對華關稅恢復至20%左右，這一稅率符合中美貿易休戰協定。



*中美擬宣布強化軍事對話，尋求重啟軍控談判*



另外，《南華早報》引述知情人士透露，中美兩國正密集磋商，極可能於習特會期間宣布強化雙邊軍事聯繫的具體措施。另一項最受矚目的潛在重大成果，是雙方計劃重啟自2024年因美國對台軍售而全面中斷的軍備管制談判，而且未來的對話不排除納入兩軍軍職人員參與。



知情人士稱，過去幾個月來，中美兩軍官員在各個層級的互動頻率與層級均顯著提升，旨在防止雙方對彼此意圖產生誤解或誤判。中美尋求正尋求建立3個層級的軍事對話機制：首先是作為兩國元首對話；其次是部長級，包括美國國防部和中國中央軍事委員會；第三層級則是前線指揮官，特別是解放軍東部戰區與美國太平洋司令部的對話。



*傳特朗普將罕見親自前往機場迎接習近平*



《南華早報》還報道稱，美國總統特朗普將在中國國家主席習近平下周三（23日）下午4點抵達華盛頓時，親自前往安德魯斯聯合基地停機坪迎接並出席迎賓儀式。



習近平訪美行程受到高度禮遇，分析認為，這次安排之所以引發外界注意，除了美國總統通常不會親自前往機場迎賓、而是等對方抵達白宮再正式接待以外，也與今年稍早的中方接待安排形成對比。今年5月特朗普訪華時，他抵達北京首都國際機場後並非由習近平親自到停機坪迎接，而是中國國家副主席韓正率領外交及儀仗團隊相迎，習近平則在人民大會堂為其舉行正式歡迎儀式。

《經濟通通訊社18日專訊》