《中國要聞》醫藥工業發展「十五五」規劃：創新藥產業規模年均增速超20%

工業和信息化部、國家發展改革委等十部門聯合發布《醫藥工業發展「十五五」規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》提出到2030年的發展目標：生物醫藥研發應用穩居世界前列，創新驅動效能充分釋放，重點領域關鍵核心技術實現系統性突破，生物醫藥產業加速成為國家新興支柱產業。



同時，《規劃》圍繞產業規模效益、創新發展、企業培育與集群發展等方面提出規模以上醫藥工業企業營業收入、研發投入強度、創新藥械上市數量、龍頭企業與千億級園區培育等10項預期性指標。



具體包括：產業規模效益穩步提升，規模以上醫藥工業企業營業收入超過3.5萬億元人民幣，創新藥產業規模增速年均達到20%以上，全球年銷售額超10億美元的品種數量達到5個以上；創新發展持續突破，醫藥工業上市企業平均研發投入強度年均達到10%以上，首次開展臨床試驗在研新藥研發管線數量和創新藥上市數量位居世界前列，首創新藥(FIC)佔全球比例達到25%以上，創新醫療器械上市數量達到200個以上；企業培育和集群發展邁上新台階，年營業收入超過100億元人民幣的醫藥工業企業數量達到50家，千億級醫藥產業園區數量達到20個。

《經濟通通訊社18日專訊》