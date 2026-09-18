《中國房產》住建部：現房銷售是大勢所趨，實現「所見即所得」

國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由住房和城鄉建設部相關負責人介紹「十五五」時期推進住房城鄉建設事業高質量發展有關情況。會上介紹，城鄉建設邁向存量提質、房地產進入存量時代。現房銷售是大勢所趨，「所見即所得」將從根本上防範交付風險，招投標亂象與拖欠工程款問題也將重點整治。



「十五五」時期，住建部將積極適應房地產的新形勢新變化，統籌防風險和促轉型，統籌惠民生和穩增長，加快構建房地產發展新模式，健全多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，推動房地產高質量發展。



在商品房銷售上，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。現房銷售是大勢所趨，從國家統計局數據來看，近年來現房的銷售面積保持正增長，佔新房銷售面積的比重逐年提高。新項目優先選擇現房銷售，統籌用好針對項目的土地、金融、稅收等支持政策；實行預售的，完善預售資金監管，切實維護購房人合法權益。



在推進建築業提質升級方面，關鍵是提供高質量的建築產品。住建部將深化建築業改革，強化質量安全監管，規范建築市場秩序，大力整治招投標亂象和拖欠工程款問題。

《經濟通通訊社18日專訊》