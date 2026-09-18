《中國要聞》內地多所高校發文「過緊日子」，北大明確禁赴21個景區開會

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據《南方都市報》報道，包括北京大學在內的內地多所高校近日就「過緊日子」下發細則文件，提醒師生「把錢花在該花的地方」，相關話題登上社媒熱榜。



北京大學日前印發《北京大學落實過緊日子要求實施辦法》（校發〔2026〕103號），該辦法已於9月1日經學校黨委常委會審議通過，對會議、培訓、差旅、資產購置等行政支出作出一系列硬性約束，多項條款指向明確、措辭嚴厲。在會議管理方面，北大規定一律不得到全國21個風景名勝區開會，黃山、九寨溝、三亞海濱等知名景區均在名單之列；同時嚴禁借培訓名義公款旅遊。



辦會環節的開支也被壓縮：國內管理會議不得發放文具和無關材料，文件原則上以電子化形式發放，能線上開的會不線下聚。在資產管理上，辦法要求辦公家具、通用設備購置前先查庫存，能調劑複用的堅決不買。



除了北大以外，北京林業大學9月9日宣布已施行「堅持厲行節約、過緊日子」的實施意見，提出辦會不擺放花草、不製作背景板、不提供水果、不發放文創產品、紀念品及個人用品；乘坐飛機應優先購買低價位機票，學校會議和培訓原則上在校內舉辦等。山西財貿職業技術學院、安徽建築大學也要求落實相關規定。



報道指出，高校密集出台細則，呼應了中共中央持續收緊的厲行節約制度要求。去年5月，中共中央、國務院印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴禁違反規定到風景名勝區舉辦會議，嚴禁以培訓名義進行公款宴請、公款旅遊活動。

《經濟通通訊社18日專訊》