【ＡＩ】特斯拉團隊傳抵寧波啟動機器人量產審廠，多家供應鏈企業：不便回應、不清楚

近日有消息稱，特斯拉相關團隊已於9月16日落地浙江寧波，並於9月17日開啟新一輪針對旗下機器人業務的量產審廠；特斯拉此輪審廠將實質導向機器人Optimus的量產，目前已經向供應鏈企業下達相關訂單。



另有消息稱，去年9月特斯拉在華曾啟動一輪機器人審廠工作，涉及的公司包括拓普集團(滬:601689)、三花智控(02050)(深:002050)、浙江榮泰(滬:603119)、新泉股份(滬:603179)、均勝電子(00699)(滬:600699)等傳統特斯拉汽車供應鏈企業。



內媒第一財經以投資者身份致電總部位於寧波的拓普集團、均勝電子等公司詢問相關情況。拓普集團接電工作人員回覆稱，暫時沒有接到特斯拉團隊審廠的相關通知。「特斯拉相關研發人員平時就在寧波的工廠，有汽車業務，也有機器人業務。」該工作人員介紹稱，雙方就直線和旋轉執行器、靈巧手執行器等方面有進行合作，機器人部件基地已經準備就緒。



均勝電子接電工作人員表示，因有保密性要求，涉及到下游客戶不方便回應。三花智控工作人員回覆稱，不清楚特斯拉新一輪審廠的情況。他提到，公司有在配合大客戶進行機器人關節執行器的開發。

《經濟通通訊社18日專訊》