《Ａ股行情》滬綜指高開0.42%，傳美推遲發布新關稅至習特會後

滬深股市今早反彈高開，滬綜指高開0.42%，報3891.96點，深成指高開1.15%，創業板指高開1.61%；盤初半導體、有色金屬造好，農牧、煤炭等資源股低開。



中美元首峰會預計下周登場，外媒消息指，美國預計將針對貿易夥伴產能過剩而加徵的新關稅至少推遲到「習特會」後再宣布。彭博上月曾報道，美國政府計劃在元首會晤前發布產能過剩調查報告並建議對中國商品加徵7.5%的關稅。推遲發布的原因目前不得而知。



此外，《南華早報》引述知情人士稱，中美正密集磋商，極可能於峰會期間宣布強化雙邊軍事聯繫的具體措施。其中一項潛在重大成果，是雙方擬重啟自2024年因美國對台軍售而全面中斷的軍備管制談判，而且未來的對話不排除納入兩軍軍職人員參與。



人民銀行今日進行4633億元(人民幣．下同)7天期逆回購，同時，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了1000億元14天期逆回購操作。這是人行時隔逾七個月後重啟14天逆回購，提前投放跨節資金。公開市場今日有40億元7天期逆回購、6000億元隔夜逆回購到期，即今日淨回籠407億元。

《經濟通通訊社18日專訊》