《Ａ股行情》滬綜指半日升1.04%重回3900點，半導體板塊漲幅居前

A股三大指數半日收升，滬綜指半日漲1.04%報3916.07點，重回三千九，深成指也升1.52%，創業板指漲2.11%。滬深兩市半日成交13189億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交增743億元或6%。



芯片半導體漲幅居前，先進封裝華天科技(深:002185)漲停，算力芯片燧原科技(滬:688801)升10%續創歷史新高；華為發布全球首個採用NPO技術的昇騰960超節點，芯片研發進度超預期。其中，昇騰960DT將在2027年一季度發布，比原計劃提前三個季度；昇騰960PR在2027年三季度可以準備就緒。



另外，大消費板塊活躍，日用家居、旅遊及零售連鎖紛紛向上，陝西旅遊(滬:603402)、國芳集團(滬:601086)漲停；雙節旅遊預訂熱度持續走高，美團數據顯示，今年中秋國慶機票預訂量同比增長44%。



下跌方面，汽車板塊走勢較弱，江鈴汽車(深:000550)上午挫3.5%，江淮汽車(滬:600418)跌2.3%。消息面上，前美國軍方高層敦促國會通過一項法案，以在今年阻止中國智能網聯汽車及相關汽車軟硬體進入美國市場。

《經濟通通訊社18日專訊》