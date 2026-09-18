《Ａ股行情》滬綜指收升0.94%本周揚0.6%，半導體、地產股領漲

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亞洲股市今日普遍造好，滬綜指反彈，全日收升0.94%報3911.87點，重返3900點上方，本周指數揚0.61%；深成指也漲1.72%，創業板指揚2.25%。成交放大，滬深兩市成交額錄得2.08萬億元(人民幣．下同)，較上日放量2539億元或14%。



今日半導體股領漲，板塊指數升3.8%，長鑫科技(滬:688825)收高3.9%；旗下子公司長鑫存儲據報計劃在北京設立NAND閃存研發線，著手進軍由三星電子等外國對手主導的閃存芯片市場，此舉將在全球內存短缺的背景下擴大其客戶群。



地產板塊指數飆3.3%，萬科A(深:000002)升停，新城控股(滬:601155)逼近漲停。消息面上，國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，住建部房地產市場監管司司長‌張雪濤在會上表示，十五五時期將推動住房公積金高質量發展。將擴大住房公積金制度覆蓋面，支持個體工商戶、非全日制從業人員以及其他靈活就業人員自願繳存住房公積金，進一步增強公積金制度的普惠性。



此外，市場關注中美高層會晤信息。中國外交部長王毅周四（17日）同美國國務卿魯比奧通電話，王毅冀本著平等、尊重、互惠的精神，籌備好下階段高層交往。外電消息，美國總統特朗普將罕見地親自前往機場迎接中國國家主席習近平；習近平預計將於當地時間9月24日下午4點左右抵達。雙方預計在此次會面中將討論AI、兩國貿易、關稅以及伊朗等問題。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4507.39 +1.06 上證指數 3911.87 +0.94 9941.69 深證成指 13640.87 +1.72 10829.30 創業板指 3372.68 +2.25 科創50 1652.63 +2.88 B股指數 295.61 +0.05 1.74 深證B指 1168.95 +0.25 0.74

《經濟通通訊社18日專訊》