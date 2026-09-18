《神州萬象》官方催婚vs現實勸退，「正確婚育觀」能讓年輕人積極起來嗎？

結不結婚、生不生小孩可能是華人社會最恆久的熱話。在中國近年人口持續負增長的背景下，「結婚生仔」更成為國家級大事。國家衛健委主任雷海潮日前在國新辦記者會上談到關於人口的話題時，強調中國「人口大國的基本面沒有改變」，但他還說多了幾句：「要積極宣傳正確婚育觀。現在社會上流行一些不太正確的消極的婚育觀，我們要認真識別，並且要加以引導和抵制。」



這番話迅速在社交媒體掀起激烈爭議，而爭議點主要在於「何謂正確」和「觀念與現實的矛盾」。



官方此前發布的《中國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》（「十五五規劃綱要」）中，關於婚育有這幾句：「健全支持家庭發展的政策體系，提倡適齡婚育、優生優育和夫妻共擔育兒責任。培育新型婚育文化，倡導積極婚育觀，有效治理婚喪嫁娶中的陋習等問題。」當中也提到要幫助青年解決婚戀生育等實際困難。



從「倡導積極婚育觀」到「積極宣傳正確婚育觀、抵制消極婚育觀」的轉變，是否意味政府在持續低迷的生育意願面前，將會逐步加大介入力度、升級行動？「正確婚育觀」又如何界定？有網民建議，「官方可以羅列一下，甚麼是不正確婚育觀」、「可以從公務員錄取、考核提拔開始，起個模範帶頭作用」。



*網民：婚育現實必須正視*



在「正確」暫未有定義之前，一直以來，官方和輿論普遍批評的「不正確生育觀」主要是「天價彩禮」、「婚嫁攀比」等等。但有網民表示：「都2026年了，居然還覺得不結婚是因為彩禮的問題？」還有網民進一步引用外國情況指：「韓國日本沒有彩禮嫁妝也不會生，根本原因還是社會生存壓力太重，工作時間太長等等。」



有網民強調，「婚育觀無需引導，婚育現實必須正視」。「社會生存壓力太重」或許正是許多人面前的「婚育現實」。一個有較多網民按讚的留言這樣說：「結婚結的輕鬆，離婚就要冷靜期，私生子也有繼承權，而且現在工作時間長工資低，基本上是單休大小周，沒時間陪孩子家人矛盾也會多，社會越來越捲，輔導班興趣班誰出錢……加上房貸車貸感覺活著都累死了還結婚……現在年輕人工資都養不活自己還結婚？」



有網民讚以上「總結得很到位」。這樣來看：「結婚結的輕鬆」--婚姻登記已取消地域限制和戶口本要求，並且「跨省通辦」。「離婚就要冷靜期」--《民法典》規定，「自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起三十日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請」。「私生子也有繼承權」--《民法典》規定，「非婚生子女享有與婚生子女同等的權利，任何組織或者個人不得加以危害和歧視」。「工作時間長工資低、單休大小周」--「996」仍然存在，每天工作8小時的法例規定在某些公司未嚴格落實，「家庭」與「工作」難以平衡。「社會內捲」--從學生到打工人都在「捲」。「輔導班興趣班誰出錢」--撫養子女不但要長期投入金錢，還要花許多精力培養。「結婚剛需」的樓和車，雖然政府已推出不少補貼和借貸優惠政策，但始終也是一筆龐大的開支。



綜觀現實，婚育對於不少年輕人來說，已不是「人生必選項」，甚至可能是「風險項」。提升結婚率、生育率並不是易事，當中的深層次矛盾不容忽視。



博知名時評大V「段郎說事」也指出，婚育選擇從來不是單純的觀念問題，而是個體發展、家庭承載能力與社會公共支撐共同作用的結果，「若是僅僅修剪觀念的枝葉，不去鬆動現實的土壤，再怎麼苦口婆心勸，年輕人也聽不進去」。

《經濟通通訊社記者林小莉18日報道》