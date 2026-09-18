《中日關係》中國外交部：保持高度警惕，絕不允許日本軍國主義死灰復燃

在中國外交部今日舉行的例行記者會上，有記者提問，今年是九一八事變爆發95周年，近期不少日本媒體和學者警告，高市早苗政府的安全政策明顯呈現「回歸戰前」的危險傾向，日本社會正在被「輕視戰爭的氛圍」籠罩，現代日本走在與上世紀30年代相似的道路上，必須及時糾正。中方對此有何評論？



對此，發言人郭嘉昆表示，中方敦促日方正視並深刻反省侵略歷史，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會，包括中國在內的地區各國必須保持高度警惕，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，絕不能讓歷史悲劇再度上演，共同捍衛二戰勝利成果，共同守護和平底線。



郭嘉昆稱，九一八事變是一場被日本政府長期隱瞞的戰爭陰謀。絕大多數日本民眾直到東京審判才得知真相。今年是東京審判開庭80周年，令人擔憂的是，日本對待歷史問題的否認主義傾向不斷滋長蔓延，危險性不言而喻。時至今日，日本教科書仍在淡化侵略定性，日本右翼勢力甚至利用人工智能技術，系統過濾戰前檔案和東京審判記錄，企圖洗白戰爭罪責，固化錯誤史觀，不僅是歷史認知的嚴重倒退，更是有組織有政治動機的逆流。「其實質是企圖進一步蒙蔽日本民眾，為日本擺脫戰後體制約束，推進『再軍事化』掃除障礙」。





《經濟通通訊社18日專訊》