【聚焦數據】內地首8月財收增5.7%、支出增1.2%，證券交易印花稅收入增82%

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▷ 證券交易印花稅收入2160億元同比增82%
▷ 國有土地使用權出讓收入同比降28.6%
財政部公布，1-8月，全國一般公共預算收入156633億元（人民幣．下同），同比增長5.7%，增速較1-7月回落0.1個百分點。其中，全國稅收收入129104億元，同比增長6.6%；非稅收入27529億元，同比增長1.5%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入70118億元，同比增長9.1%；地方一般公共預算本級收入86515億元，同比增長3.1%。
主要稅收收入項目中，印花稅3858億元，同比增長35.6%。其中，證券交易印花稅2160億元，同比增長82%，增速較1-7月回落17.2個百分點。
*車輛購置稅收入增13.3%，房產稅增6.5%*
國內增值稅50179億元，同比增長5.9%。國內消費稅11111億元，同比下降3.6%。企業所得稅33786億元，同比增長7.3%。個人所得稅12080億元，同比增長14.5%。進口貨物增值稅、消費稅13258億元，同比增長12.6%。關稅1542億元，同比增長1%。車輛購置稅1511億元，同比增長13.3%。契稅2585億元，同比下降14.2%。房產稅3521億元，同比增長6.5%。土地增值稅2562億元，同比下降13.6%。
1-8月，全國一般公共預算支出181451億元，同比增長1.2%，增速亦較1-7月回落0.1個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出28177億元，同比增長6%；地方一般公共預算支出153274億元，同比增長0.3%。
主要支出科目中，科學技術支出6001億元，同比增長2.2%。文化旅遊體育與傳媒支出2108億元，同比下降7.2%。社會保障和就業支出32730億元，同比增長6.5%。衛生健康支出14978億元，同比增長9.2%。節能環保支出2906億元，同比下降12.3%。債務付息支出9188億元，同比增長5.4%。
*國有土地使用權出讓收入降幅收窄至28.6%*
1-8月，全國政府性基金預算收入21419億元，同比下降19%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入3292億元，同比增長12.2%；地方政府性基金預算本級收入18127億元，同比下降22.9%，其中，國有土地使用權出讓收入13753億元，同比下降28.6%，降幅較1-7月收窄2.2個百分點。
1-8月，全國政府性基金預算支出51948億元，同比下降17%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出3175億元，同比下降58.3%；地方政府性基金預算支出48773億元，同比下降11.3%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出21786億元，同比下降18.5%，降幅較1-7月擴大1.1個百分點。
《經濟通通訊社18日專訊》
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