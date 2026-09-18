《中國要聞》市監總局整治行動撤銷4.49萬張CCC認證證書，其中4200張涉充電寶、鋰電池

據央視新聞報道，市場監管總局在全國深入開展強制性產品認證守底線專項行動，對認證從業機構啟動「雙隨機、一公開」監督檢查，覆蓋全部34家CCC指定認證機構、90家CCC指定實驗室和300家自願性認證機構。目前，指定認證機構累計暫停CCC認證證書10.85萬張、涉及生產企業1.85萬家次，累計撤銷CCC認證證書4.49萬張、涉及生產企業1.3萬家次，其中，撤銷、註銷不能持續符合認證要求的充電寶、鋰電池CCC認證證書4200餘張，有力地保障產品質量安全。



*首8月查處131宗認證機構違法違規案，罰沒1736萬元*



同時，持續開展機構備案認證規則專項治理，今年以來已審查規則5.02萬項，不予備案3.03萬項、退回整改1.77萬項，通過2186項，以高標準的認證規則，保障高質量的認證活動。今年1-8月，各地市場監管部門共查處認證機構違法違規案件131宗，罰沒金額累計1736萬元人民幣。



此外，市場監管總局積極推動並參與國際電工委員會防爆電氣安全認證體系建設，通過建立與國際認證相銜接的防爆電氣CCC認證制度，推動國內外市場准入規則互聯互通。依托認證結果相互承認，助力中國產品參與國際競爭，促進中國市場更加開放。

《經濟通通訊社18日專訊》