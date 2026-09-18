【ＦＯＣＵＳ】三重焦慮夾擊，歐洲對華「放狠」

【FOCUS】中歐第二輪貿易投資磋商倒數之際，歐洲對華「放狠話」顯著升溫。繼歐盟委員會主席馮德萊恩周三（16日）預告，將動用「一切可用工具」重新平衡中歐經貿關係後，歐盟委員會周四（17日）再以「具體、可信成果」暗示談判死線，背後可謂三重焦慮夾擊。



*放言動用一切手段重新平衡*



一輛大眾ID3 Neo在歐售價33995歐元起，同為5座電動小型車，吉利E2 PRO在計入稅費後建議零售價也不過19990歐元起，難怪大眾汽車(Volkswagen)正啟動史上最大重組行動，據報到2030年前撥備最高100億歐元用於裁減約6萬個職位。



見微知著，歐洲政客集體驚呼「中國衝擊2.0」似乎並非無的放矢--有別於1.0時期的玩具、紡織品、電子消費品，領銜2.0出口潮的電動車、機械、綠能等，直指歐洲關鍵製造業。馮德萊恩在一年一度的歐盟盟情咨文就稱，中歐貿易逆差每日10億美元已達臨界點，此將導致歐洲工業中心地帶的去工業化，必須動用一切手段重新平衡。



*重新武裝需實力，社福倒逼*



暫且不論歐盟對華的長期服務順差，政客們欲以「貿易逆差」作為本土製造業日漸式微的替罪羊，顯然無視自身能源/勞工等成本高昂、創新/學習曲線落後、繁文縟節效率低下、資本市場碎片化等頑疾。



何解過往多年心安理得享受物美價廉中國貨的歐洲，轉而大加抨擊？一大轉捩點即是俄烏戰爭，驚覺「重新武裝」需要強大的製造業體系，缺少關鍵材料、化工、機械、電子等民用工業的加持，大批量生產戰機、飛彈、坦克談何容易。



原因之二，當歐洲已經在人工智能領域遭美國、中國大幅拋離，倘若再喪失關鍵製造業的競爭力，創新能力、生產力進步恐徹底停滯。原因之三則是，隨著歐洲老齡化令本就臃腫的社福體系百上加斤，支柱產業不僅攸關就業、稅收，更決定其專利溢價、品牌壁壘能否續為政府提供超額收益。



*影響難料*



但眼下的問題是，除了反補貼關稅、投資審查、出口管制等，歐洲還有何籌碼跟中國硬碰硬？最值留意的是其3月提出、擬12月投票的《工業加速法案(Industrial Accelerator Act)》，通過引入「歐洲製造」，將製造業佔歐盟GDP比重提升至2035年的20%。將於下月舉行的中歐磋商，歐盟或就法案中的中企對歐投資股權限制、技術轉讓、零部件本土化採購等對華施壓。



對中國而言，一邊是中美關稅休戰期將於11月10日屆滿，另一邊是中歐貿易戰一觸即發，持續膨脹的巨額順差面臨貿易保護主義反噬風險與日俱增，以內需抵禦外部失衡亦顯刻不容緩。