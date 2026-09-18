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18/09/2026 08:47

青島銀行(03866)發行金融債券籌獲45億人幣票息1.59%，滿足資產負債配置需要

　　青島銀行(03866)(深:002948)公布，於近日在全國銀行間債券市場發行2026年第一期金融債券（債券通），債券於本周二（15日）簿記建檔，並於昨日發行完畢，發行規模為45億元人民幣。

　　該行指，債券品種為3年期固定利率債券，票面利率為1.59%。該行指，債券募集資金將用於滿足資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務的穩健發展。
《經濟通通訊社18日專訊》

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