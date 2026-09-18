華泰證券(06886)發行科創債券超購逾3倍，籌獲10億人幣票息1.55%

華泰證券(06886)(滬:601688)公布，向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第二期），債券發行工作已於昨日結束，債券超額認購3.34倍。最終發行規模為10億元人民幣。



該集團指，債券票面利率為1.55%，期限為2年。經核查，發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購，而債券承銷機構招商證券認購5000萬元人民幣，佔發行額5%。

《經濟通通訊社18日專訊》