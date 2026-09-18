山東黃金(01787)將發行最多100億人幣公司債，另獲國開行借3億美元

山東黃金(01787)(滬:600547)公布，董事會通過，將向專業投資者公開發行不超過100億元人民幣的一般公司債券議案，募集資金在扣除發行費用後，預計將用於滿足日常經營需要、償還貸款、補充流動資金及/或其他投資收購等用途。



該集團指，在獲得中國證監會註冊後，採用分期發行方式在內地公開發行債券，債券可設定為固定利率或浮動利率，單利按年計息，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由集團與簿記管理人在利率詢價區間內協商一致確定。若發行可續期公司債券，可採用固定利率形式，單利按年計息。債券期限不超過15年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。無固定期限的境內債務融資工具不受期限限制。



此外、該集團指，全資子公司山東黃金礦業（香港）擬與國家開發銀行香港分行簽訂一份3億美元貸款協議，國家開發銀行香港分行擬向山東黃金香港公司提供3億美元或等值人民幣銀行貸款，貸款期限為12個月，額度單次使用，貸款用於支持山東黃金香港公司向阿根廷和加納共建「一帶一路」國家的項目公司採購黃金，支持在阿根廷和加納項目的日常經營周轉及債務接續。

《經濟通通訊社18日專訊》