東鵬飲料(09980)海外業務短期對營收貢獻有限，探索中東及中亞新區域機會

東鵬飲料(09980)(滬:605499)公布，昨天召開半年度業績說明會，披露海外戰略以東南亞為核心重點市場，採取穩步推進路徑，整體尚處於早期起步階段，海外業務短期對集團營收貢獻有限，中長期目標是吸收國內可複製方法，發展新的增長點。 該集團指，目前海外布局模式分兩類，包括重點市場如越南、馬來西亞及印尼已經設立主體、搭建本土化運營團隊，採用多種合作模式推進，包括國內派駐負責人搭配本地團隊、直接招募本地銷售團隊，或是與本土大型集團戰略合作，借助成熟分銷網絡快速落地，其餘市場以外貿出口為主，依託當地經銷商合作鋪貨，目前產品已進入30多個國家和地區，同時持續探索中東、中亞等新區域機會。



此外，該集團指，內地方面，東鵬特飲在廣東市場經過多年培育已進入相對成熟階段；省外市場目前仍處於滲透階段，從人均消費量看仍與廣東有數倍級別的差距，這也是未來潛在的提升空間。至於華北及華東在第二季度增速有所放緩，針對這兩個戰區制定下半年專項改進，按旺季節點分階段推進，目前進入第三季中段，修復存在區域分化，同時受到天氣、區域促銷競爭等擾動。

《經濟通通訊社18日專訊》