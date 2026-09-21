《駐京專電》市監總局：加快推進《價格法》等修訂，研究修訂制止低價傾銷相關規定

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在國務院新聞辦20日舉行的「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上，針對劣質低價競爭，市場監管總局新聞發言人、副局長束為表示，今年打擊劣質低價專項行動已查辦違法案件2.9萬件。「十五五」時期，市場監管部門將加快引導市場競爭從「拼價格」轉向「拼質量」。將加快推進《價格法》修訂工作，研究修訂《關於制止低價傾銷行為的規定》，指導相關行業協會制定成本測算標準，推動形成「1+1+N」的低價傾銷規制法律體系。對帶頭開展惡意低價競爭、擾亂生產經營秩序的企業，進行成本調查和價格檢查，依法從嚴處理。



*加快完善與超大規模市場健康發展監管體系*



束為表示，目標到2030年，中國統一規範高效的經營主體准入退出制度全面建立，公平競爭審查和反壟斷、反不正當競爭執法質效有效提升，質量強國建設水平大幅提高，計量、標準、認證認可、檢驗檢測等領域關鍵共性技術取得突破，質量強企強鏈強縣建設成效明顯，食品、藥品、工業產品、特種設備安全監管更加有力有效，消費爭議解決機制不斷健全，市場綜合監管體系更加成熟完善。「十五五」時期，市場監管總局將堅持監管規範和促進發展並重，加快完善與超大規模市場健康發展相適應的市場綜合監管體系。



經營主體是推動經濟發展的微觀基礎。束為介紹，「十五五」時期將優化准入、暢通退出，推動完善登記管理基礎性、通用性法律制度，深化註冊資本認繳登記制改革，讓市場「有進有出、吐故納新」。



*推進新興產業和未來產業標準制定*



市場監管總局網絡交易監督管理司司長朱劍橋介紹，「十四五」時期，中國製造業質量競爭力指數提高到86.21，但高端優質供給不足等問題仍然存在。「十五五」時期需要更加注重質量提升和標準引領，持續推動十大傳統產業標準更新升級，推進新興產業和未來產業標準制定，加強服務業國家標準建設，制修訂國家標準不少於2萬項，強制性國家標準不少於1000項。



藥品安全是公共安全的重要組成部分。國家藥監局副局長楊勝表示，將深入貫徹「四個最嚴」要求，升級全鏈條全過程監管，出台完善藥品安全責任體系的意見，推進《醫療器械管理法》《中藥品種保護條例》等法律法規制修訂，全面實施《藥品管理法實施條例》，編撰2030年版《中國藥典》，加強腦機接口等前沿領域標準研究制定。今年以來已批准59個創新藥和51個創新醫療器械上市，「十五五」時期將著力培育3至5個具有國際競爭力的生物醫藥產業集群。



*加快修改《電子商務法》，推動增加比例罰等處罰類型*



圍繞平台經濟，朱劍橋表示將加快修改《電子商務法》，推動增加比例罰、暫停相關業務等處罰類型，進一步壓實平台在商家入駐審核、商品信息管控、消費者安全保障以及商家自主經營權保障等方面的主體責任。他說：「讓平台擔起該擔的責任，讓平台內經營者、勞動者、消費者共享發展紅利，平台經濟才能行穩致遠。」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》