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AH股新聞

21/09/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)2113.86
寒武紀(688256)1649.40
兆易創新(603986)1557.10
瀾起科技(688008)1554.65
中國巨石(600176)1528.46
亨通光電(600487)1421.81
工業富聯(601138)1368.61
生益科技(600183)1315.72
宏和科技(603256)1140.31
源杰科技(688498)1104.31
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5565.64
中際旭創(300308)4166.83
新易盛(300502)3276.10
北方華創(002371)1627.20
三環集團(300408)1525.37
東山精密(002384)1515.08
京東方A(000725)1388.66
勝宏科技(300476)1355.79
天孚通信(300394)1292.29
美的集團(000333)1216.67

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》

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