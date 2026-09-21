【新股上市】內地警惕過度炒作，傳暫緩人形機械人企業上市進程

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據《路透》引述知情人士透露，中國監管機構正對爭相尋求上市的人形機器人企業踩下「剎車」，嚴格審查這些企業飆升的估值以及與政府支持項目相關的營收是否反映了真實的商業需求。



知情人士稱，監管機構已通過非正式的「窗口指導」暫緩部分人形機器人企業的上市進程。此次節奏放緩主要是受人形和四足機器人製造商宇樹科技(滬:688836)上市初期股價劇烈波動所觸發。



知情人士稱，人形機器人企業IPO目前實際上已被凍結；但亦有消息表示並無正式禁令，只是針對特定行業的節奏放緩。另有消息人士透露，監管機構尤其關注機械人企業通過地方政府支持項目獲得的營收能否持續。



此項監管舉措顯示，北京正試圖為中國最熱門的投資主題之一降溫，抑制投資者過度亢奮情緒，同時避免削弱這項已被政府列為國家重點的技術。



多位企業高管和投資者表示，監管收緊並不意味著北京方面在人形機器人領域有所退縮，這反映出監管方愈來愈重視實際部署、訂單規模，以及企業能否將技術演示轉化為具有商業可行性產品的證據。



報道指，至少有6家中國人形機械人企業正準備上市，包括雲深處科技(DEEP Robotics)、自變量機器人(X Square Robot)和智元機器人(AgiBot)等。這三家公司均未回應關於監管機構是否放緩其上市計劃的置評請求。



中國證監會未回應置評請求，宇樹科技亦暫未回應。









《經濟通通訊社21日專訊》