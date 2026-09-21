《港滬深通》港股總市值45.8萬億元，滬深96.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(18日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2459 306 1702 41 2901 38 H股總數

(隻) 514 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1061 57 - - - - 上市證券

(隻) 17412 307 - - - - 總市值

(億元) 457177 761 521763 1125 441790 373 流通市值

(億元) - - 499854 750 375260 373 平均PE

(倍) 12.47 30.09 13.85 11.67 30.31 9.68 成交

百萬元 266610 1551080 1084039

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社21日專訊》