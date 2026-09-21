《港滬深通》港股總市值45.8萬億元，滬深96.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(18日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2459
|306
|1702
|41
|2901
|38
|H股總數
(隻)
|514
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1061
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17412
|307
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|457177
|761
|521763
|1125
|441790
|373
|流通市值
(億元)
|-
|-
|499854
|750
|375260
|373
|平均PE
(倍)
|12.47
|30.09
|13.85
|11.67
|30.31
|9.68
|成交
百萬元
|266610
|1551080
|1084039
《經濟通通訊社21日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽