  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

21/09/2026 08:10

《港滬深通》港股總市值45.8萬億元，滬深96.5萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(18日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2459306170241290138
H股總數
(隻)		51416----
上市非H股內
地企業(隻)		106157----
上市證券
(隻)		17412307----
總市值
(億元)		4571777615217631125441790373
流通市值
(億元)		--499854750375260373
平均PE
(倍)		12.4730.0913.8511.6730.319.68
成交
百萬元		266610　　　15510801084039
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社21日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

五年規劃 | 李家超：推動人民幣國際化，研究與內地一些合約或...

18/09/2026 11:37

五年規劃 施政報告2026

國債破40萬億美元，美國醞釀金融危機？

18/09/2026 10:58

大國博弈

中東戰火 | 伊朗：超級油輪在霍爾木茲海峽撞水雷後爆炸，美軍...

15/09/2026 10:12

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金